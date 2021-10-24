الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة: «بلاش نلبس نص كم»

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار خلال الأيام المقبلة، وذلك حتى نهاية الأسبوع، مع توقعات بفرص سقوط أمطار خفيفة اليوم، وبعد غد الثلاثاء، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، إلا أنّها تكون متقطعة وخفيفة جدًا، على أماكن متفرقة، ولن تؤثر على أي أنشطة أو أعمال يومية.

تقلبات جوية على البلاد بدءً من الأسبوع المقبل

وأضاف «شاهين» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية بدءً من الأسبوع المقبل، متمثلة في أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية مثل «الإسكندرية ومطروح ورفح وبورسعيد»، ومناطق من الوجه البحري، على أن يجري إعلان تفاصيل حالة الطقس المتقلب لاحقًا.

وناشد مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد المواطنين، بضرورة متابعة النشرات والتحذيرات الجوية التي تُصدرها الهيئة بسبب التغير السريع في حالة الطقس خلال فصل الخريف، ناصحًا بتغيير نوعية الملابس الخفيفة، وتجنب ارتداء ملابس «نص كم» خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، وارتداء ملابس ثقيلة نوعًا ما وخاصة للأطفال.

ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة نهارًا، فضلًا عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضاف خبراء الأرصاد أنّه تتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس في الساعة الثامنة صباحًا، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر خاصة في أثناء تكوّن الشبورة.