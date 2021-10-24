الأرصاد: استقرار تام بالأحوال الجوية مع انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

قالت منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد استقرار تام بالأحوال الجوية، مع انخفاض درجات الحرارة اليوم وعلى مدار الأسبوع، حيث تشهد البلاد انخفاضا بدرجات الحرارة وأجواء خريفية معتدلة على كل أنحاء الجمهورية، موضحة أن الطقس خريفي معتدل على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، ويكون حار على محافظات جنوب الصعيد مع سطوع أشعة الشمس، وفور غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة تنخفض ويكون الطقس لطيفا خلال الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل.

على من يخرج بالصباح الباكر أو يعود لمنزله متأخرا أن يصطحب جاكيت

وأضافت المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن على من يخرج بالصباح الباكر أو يعود لمنزله متأخرا أن يصطحب جاكيت خفيف بسبب انخفاض درجات الحرارة، منوهة عن ظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر وفترات الليل المتأخرة على الطرق السريعة الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالة ووسط سيناء، ولكنها تكون خفيفة وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

فرص لسقوط الأمطار على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط

وتابعت المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه توجد فرص لسقوط الأمطار على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومطروح والإسكندرية ودمياط ورفح والعريش، وكل هذه الأماكن معرضة لفرص سقوط الأمطار، لكن الأمطار تكون خفيفة جدا وعلى أماكن متفرقة وستكون متقطعة، ولن تؤثر على أي أنشطة أو أعمال يومية.