الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، حالة الطقس اليوم، الأحد، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وحارا جنوب الصعيد.

الطقس لطيف ليلا على الأنحاء كافة في أول الليل

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضا، أن يكون الطقس لطيف ليلا على الأنحاء كافة، في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، ونشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 26 والصغرى 18.

الإسكندرية العظمى 26 الصغرى 20.

مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 18.

سيوة العظمى 27 والصغرى 14.

بورسعيد العظمى 26 والصغرى 20.

دمياط العظمى 26 والصغرى 20.

الإسماعيلية العظمى 27 والصغرى 17.

السويس العظمى 27 والصغرى 18.

العريش العظمى 26 والصغرى 20.

سانت كاترين العظمى 24 والصغرى 10.

طابا العظمى 26 والصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 29 والصغرى 23.

الغردقة العظمى 29 والصغرى 22.

الفيوم العظمى 28 والصغرى 19.

بني سويف العظمى 28 والصغرى 19.

المنيا العظمى 28 والصغرى 19.

أسيوط العظمى 29 والصغرى 18.

سوهاج العظمى 30 والصغرى 18.

قنا العظمى 32 والصغرى 19.