«الأوقاف»: افتتاح 11 مسجدًا جديدًا الجمعة المقبلة

تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة المقبلة، 11 مسجدًا جديدًا «إحلالًا وتجديدًا»، ومسجدًا واحدًا صيانة وترميمًا، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله معنى ومبنى.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، الأحد، أن إجمالي ما تم افتتاحه من1/ 7/ 2021م حتى اليوم، 258 مسجدًا؛ منها 231 مسجدًا جديدًا «إحلالًا وتجديدًا»، و27 مسجدًا صيانة وترميمًا.

خريطة المساجد التي يتم افتتاحها

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف الشرقية

1. النصر – فرشلة – أبو عمر

2. النور الكبير – كشك – ديرب نجم

3. أبو غياتي – الحلوات – الإبراهيمية

4. الشلح – الملاك – أبو حماد

مديرية أوقاف البحيرة

5. الشرقي سليم موسى – الحاجر – سيدي غازي

6. عبد الغفار قرية الدفراوي - شبراخيت

مديرية أوقاف القليوبية

7. الشرقي – الجعافرة – شبين القناطر

8. الحسيني فهمي – ناي - قليوب

مديرية أوقاف المنيا

9. أحمد خالد – بني خالد - سمالوط

مديرية أوقاف المنوفية

10. السلام – جريس – مركز أشمون

مديرية أوقاف أسوان

11. إمبركاب – قرية إمبركاب – كلابشة – نصر النوبة

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم

مديرية أوقاف المنوفية

1. سيدي خميس – شبين الكوم

قوافل دعوية

وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في وقت سابق، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، اعتزام الوزارة تيسير ثلاث قوافل دعوية، والتي تعتبر مقدمة لسلسلة من القوافل المتتابعة التي تزور مدينة سانت كاترين ووديانها.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمواقع ذات المغزى الروحي والعبق التاريخي، وفي سبيل إطلاع الأئمة والواعظات والطلاب الوافدين على بعض ما تملكه مصر من إرث روحي وتاريخي وحضارة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ.