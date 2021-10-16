الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على طلب إعانة من وزارة الأوقاف

الحصول على إعانة مطلب يبحث عنه الكثير من المواطنين، خاصة من لا يملكون وظيفة أو ليس لهم عائل، وهو ما دفع وزارة الأوقاف لتقديم إعانة لعدد من الفئات لمساعدتهم على أعباء الحياة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في التقرير التالي كيفية الحصول على طلب إعانة من وزارة الأوقاف والمستندات المطلوبة والشروط التي يجب توافرها للحصول على الخدمة، استمرارا لسلسلة الاخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

طلب إعانة من وزارة الأوقاف

المستندات المطلوبة لتقديم طلب إعانة من وزارة الأوقاف لإعانة مريض:

1- تقرير طبي موقع ومختوم من أي مستشفى حكومي (لابد أن يكون التقرير حديثا).

2- صورة بطاقة الرقم القومي.

3- مفردات مرتب.

4- طلب من الإدارة عليه تاريخ التعيين موجه لإدارة البر.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب إعانة من وزارة الأوقاف لإعانة زوج / أرملة / مطلقة:

1- صورة بطاقة الرقم القومي

2- وثيقة الزواج / الطلاق /شهادة الوفاة.

3- بيان بعدم وجود حيازة أو مباني.

4- بحث اجتماعي من إدارة الشؤون الاجتماعية.

5- للأرملة: بيان لشهادات الميلاد للأبناء.

شروط الحصول على طلب إعانة من وزارة الأوقاف

ويحق للحالات الآتية الاستفادة من طلب إعانة من وزارة الأوقاف:

- المرض.

- الأرامل والمطلقات ذوات الأبناء.

- زواج الفتيات للمرة الأولى للأهالي.

- دفن الموتى من فقراء المسلمين.

- طلبة الجامعات والمعاهد العليا.

- فقراء المسلمين.

- زواج العامل أو العاملة بالوزارة أو من يعول من بناته للمرة الأولى.

إجراءات طلب إعانة من وزارة الأوقاف

1: إحضار تقرير طبي من مستشفى حكومي.

2: تقديم الأوراق للدراسة.

3: تقديم طلب لإدارة البر.

4: استلام الخدمة إجراءات الجهة المقدمة للخدمة.

مصروفات الحصول على خدمة طلب إعانة من وزارة الأوقاف

لا يوجد مصروفات للحصول على الخدمة، إذ تقدمها وزارة الأوقاف بالمجان، وفقا لبوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية.