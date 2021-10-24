أستاذ جيولوجيا: هضبة إثيوبيا الأكثر تعرضا للزلازل في أفريقيا

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، اليوم، إن البركان الوحيد النشط في القارة الأفريقية حاليا موجود في إثيوبيا ويبعد عن السد بنحو 500 كيلومتر، فضلا عن وجود مجموعة من الفوالق المتشعبة بالهضبة الإثيوبية وتعد أكبر المناطق التي تشهد زلازل في القارة، موضحًا أن مصر تنتهز فرصة انعقاد الفاعلية في تبادل الخبرات مع المشاركين في أسبوع القاهرة للمياه.

أسبوع القاهرة للمياه

وأضاف «شراقي»، خلال مداخلة هاتفية على «إم بي سي مصر»، أن الهدف الرئيسي من انعقاد «أسبوع القاهرة للمياه» هو توصيل رسالة من مصر للعالم أجمع بالوضع المائي في مصر، وشرح قضية السد الإثيوبي بكل تفاصيلها، وعرض مسار المفاوضات.

40 % من سكان العالم يعيشون على أحواض نهرية مشتركة

وأوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن أكثر من 40% من سكان العالم يعيشون على أحواض نهرية مشتركة ولهذا لابد من التعاون بين الدول، كما أن العالم يواجه أزمة ندرة الموارد وارتفاع أسعار الطاقة، كما أن التضخم الاقتصادي في العالم سببه انخفاض سعر النفط وارتفاعه بشكل مفاجئ.