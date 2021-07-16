أستاذ جيولوجيا: مصر بها 123 موقعا لاستخراج الذهب

قال الدكتور حافظ شمس الدين، أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس، إن الفراعنة لم يبنوا أي معبد في طريق السيول، مشيرًا إلى أن الفراعنة كانوا يهتمون بالعلم بشكل كبير، وعلى سبيل المثال يوجد في مصر 123 موقعًا لاستخراج الذهب، ولم يُكتشف أي موقع بعد الفراعنة، وكل الاكتشافات الموجودة منذ الفراعنة، ونحن ننقب بعدهم.

العلم عند الفراعنة

وأضاف «شمس الدين»، في لقاء مع برنامج «المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة TeN الفضائية، أن الفراعنة كانوا يصلون إلى عمق 60 مترًا بالحفر باستخدام الشاكوش، ونحن نكمل المسيرة بالآلات الحديثة، وتوجد قاعدة تقول إنه كلما كان الذهب أعمق كلما كان تركيزه أفضل، وعلى هذا فإن مستقبل مصر في مجال الذهب مشرق، وستكون واحدة من بين أكبر 10 دول في العالم إنتاجًا للذهب، في القريب العاجل».

اختراع لترميم أفران الحديد والصلب

أما عن اختراعاته، فأشار إلى أنه كان يبحث في خامات الحديد، وذهب إلى مصانع الحديد والصلب الحكومية التابعة للدولة ووجد أن أفران صهر الحديد تتآكل بطانتها من الداخل، ولذلك تعمل 6 شهور، ثم تتوقف 3 أشهر حتى تبرد، ثم يعاد تشغيلها، وتوصل إلى تقنية جديدة يمكن من خلالها ترميم الفرن وهو يعمل، وهذا الأمر وفر للدولة ملايين الجنيهات سنويا، وحصل بموجب ذلك على براءة اختراع، وتم تطبيق هذا الاختراع في أفران الحديد والصلب المصرية، وبذلك زاد الإنتاج بنسبة 40%، موضحًا أن هذا حدث ما بين عام 1998 و2000.

وبرنامج «المساء مع قصواء» هو برنامج أسبوعي، يذاع كل يوم جمعة على قناة «TeN» الفضائية، ويناقش أهم القضايا الاجتماعية والثقافية والفنية على الساحة المصرية، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي.