ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.6% لشهر سبتمبر 2021

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 116.1 نقطة لشهر سبتمبر 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 1.6% عن شهر أغسطس 2021.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 23.5%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، مجموعة الفاكهة بنسبة 1.7%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.8%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.7%، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.4%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 0.9%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.2%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.6%.

سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 8.0% لشهر سبتمبر 2021 مقابل 3.3% لنفس الشهر من العام السابق.

أولاً: التغير الشهري «شهــر سبتمبر 2021 مقارنة بشهـر أغسطس 2021»

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 4.4% وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:

- ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 23.5%، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 1.7%.

- ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.8%.

- ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%.

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره -0.1%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة -0.1%.

3- سجل قسم الملابس والاحذية انخفاضاً قدره -0.2%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة -0.5%.

4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.5%، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 0.3%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 0.3%.

5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 0.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.7%، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.4%.

6- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره 0.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 0.9%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 0.2%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.2%.

7- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة 0.7%، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.3%، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 0.2%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.2%.

8- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 0.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.6%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.6%.

9- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.2%، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة 0.1%، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة 0.1%.

ثانياً: التغير السنوي «شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر سبتمبر 2020»

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره «13.1%» وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة «38.1%».

ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة «18.3%».

ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة «14.6%».

ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة «12.8%».

ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة «8.3%».

ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة «5.4%».

ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة «4.6%».

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة «3.2%».

ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة «1.3%».

ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة «1.2%».

ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة «0.2%».

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره «3.0%» بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة «3.0%»، مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة «1.0%».

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره «1.7%» بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة «6.0%»، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة «4.3%»، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة «3.2%»، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة «1.6%»، مجموعة الأحذية بنسبة «1.1%».

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره «3.9%» بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة «9.1%»، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة «2.7%»، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة «1.8%»، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة «1.1%»، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة «0.8%».

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره «2.4%» بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة «3.9%»، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة «3.0%»، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة «2.6%»، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة «2.2%»، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة «1.6%»، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة «1.4%».

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره «2.4%» بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة «5.7%»، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة «4.0%»، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة «0.8%».

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره «3.0%» بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة «10.4%»، مجموعة شراء المركبات بنسبة «4.1%».

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره «0.1%» بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة «2.5%».

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره «6.5%» بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة «11.7%»، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة «6.7%»، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة «4.4%»، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة «2.6%»، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة «2.6%».

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره «29.7%» بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة «56.5%»، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة «20.1%»، مجموعة التعليم العالي بنسبة «13.2%»، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة «12.3%».

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره «2.5%» بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة «16.6%»، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة «2.3%».

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره «9.1%» بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة «37.6%»، مجموعة العناية الشخصية بنسبة «3.0%».