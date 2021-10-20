«المركزي»: ارتفاع أسعار الذهب 0.6% خوفاً من التضخم

قال البنك المركزي المصري، في نشرته الدورية المختصرة للتوعية بأهم تطورات السواق العالمية والمحلية خلال الفترة ما بين 8 و15 أكتوبر 2021، إنَّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من الخفض التدريجي لمشترياته من الأصول وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع عائدات الخزانة قصيرة ومتوسطة الأجل، وذلك وفقًا لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر سبتمبر الماضي.

وتابع البنك المركزي في نشرته الدورية، إيضاح أسباب ارتفاع الأسهم الأمريكية المدعوم بتقارير أرباح فاقت التوقعات، ووفقًا للنشرة، فإنَّ أزمة الطاقة كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الكثير من السلع.

خسائر سوق السندات لأجل عامين و5 أعوام

وبحسب النشرة، أنهت سندات الخزانة أسبوع التداول القصير بأداء متباين، حيث سجلت السندات لأجل عامين وخمسة أعوام خسائر أسبوعية.

ووفقاً للجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي، فإنه سيتم البدء في الخفض التدريجي لمشتريات «الفيدرالي» الشهرية من الأصول قريبًا، كما أكدت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر ارتفاع مستويات التضخم، وفقًا لنشرة «المركزي».

وأشار «الفيدرالي» في محتضر اجتماع «السياسة النقدية»، إلى أنَّ ضعف الطلب على عطاءات السندات أجل 3 سنوات وبيانات أسعار التجزئة الأقوى من المتوقع، في رفع توقعات التضخم، كما ساهم أيضًا في الخسائر الأسبوعية على مستوى سندات الخزانة قصيرة ومتوسطة الأجل.

وتجدر الإشارة إلى أن العوامل المذكورة أعلاه أدت إلى وصول عائدات سندات أجل عامين إلى 0.396%، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في بداية الوباء وعلى العكس من ذلك، ارتفعت سندات الخزانة لأجل 10 و30 عامًا على مدار الأسبوع حيث كانت مدعومة بالأقبال على عطاءات السندات طويلة الأجل، كما شهدت العوائد الحقيقية انخفاضًا مستمرًا على مدار الأسبوع حيث تراجعت العوائد الحقيقية للسندات أجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس خلال الأسبوع.

وأوضح تقرير البنك المركزي المصري، أنهى مؤشر الدولار تداولات هذا الأسبوع على انخفاض (-0.14%)، وفي بداية هذا الأسبوع، حقق مؤشر الدولار مكاسب كبيرة بعدما زادت ثقة المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيعلن عن بداية عملية الخفض التدريجي لبرنامج شراء الأصول في أقرب وقت خلال الشهر القادم.

وعلى الرغم من ذلك، قلص الدولار مكاسبه خلال نهاية الأسبوع بعدما تحسنت معنويات المخاطرة نتيجة إصدار الولايات المتحدة تقارير أرباح الشركات الفصلية، والتي فاقت التوقعات

وفيما يتعلق بأسعار الذهب، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0.60% مع تزايد قلق السوق بشأن احتمالات التضخم، خاصة بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك، بحسب النشرة الصادرة اليوم.