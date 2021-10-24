الأنفاق: «مونوريل» العاصمة الإدارية سيقل 600 راكب يوميا

قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن قطار المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة سيقل 600 راكب يومياً، موضحاً أن مشروع المونوريل يتم تنفيذه على الطراز العالمي، وأنه سيقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، منوهاً بأنه لم يتم تحديد سعر تذكرة مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة حتى الآن.

والي: تنفيذ قطار المونوريل بالعاصمة الإدارية على الطراز العالمي

وقال والي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قطار المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيتم تشغيله أمام الجماهير في أواخر مايو 2023، مؤكداً أن خط سير المونوريل، سيخدم الوافدين كافة من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ومدينة نصر، ما يؤدي إلى ربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويسهل نقل الموظفين إلى الأماكن المختلفة، لتكامله مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند «محطة الاستاد» بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي بـ«محطة مدينة الفنون» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول 56.5 كم، وبإجمالي عدد محطات 22 محطة.

والي: قطار المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة يشمل 22 محطة

وأوضح والي، أن قطار المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيدخل مصر لأول مرة، وسيمثل نقلة وتحولا كبيرًا في وسائل المواصلات، كما أنّ هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنّها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

ونوَّه بأن المونوريل سيعمل على تخفيف الزحام المروري، وتسهيل نقل الموظفين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بكل سهولة، مؤكدًا أن المونوريل ينفذ بطول 54 كيلومترا، ويشمل 22 محطة، هي: «الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية».

والي: قطار المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة سيدخل مصر لأول مرة

وأشار والي، إلى أن قطار المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتم تنفيذه وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير جميع مناطق المشروع والمعدات المستخدمة، علاوة على التزام جميع العاملين في مناطق المشروع بارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر العدوى بفيروس كورونا.