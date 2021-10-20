خبير عن قطار المونوريل: تكاملية بين وسائل النقل تليق بالمواطن

40 قطارًا يتم توريدها لمشروع قطار المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يبلغ طوله 56.5 كم، ويضم 22 محطة، حسبما أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لافتًا إلى أن النسبة التنفيذية الإجمالية للمشروع بلغت 23.9%، والأعمال المدنية 27%، والكهروميكانيكية 21%.

المونوريل يخفف الأعباء على شبكة الطرق

ومن جانبه، قال اللواء أحمد عاصم، خبير الإعلام المروري، إن مشروع المونوريل يأتي في إطار تحقيق التكاملية بين وسائل النقل العام بالشكل والأسلوب الراقي المحترم اللائق بالمواطن المصري، الذي من شأنه أن يساعد كثيرًا في حل العديد من المشكلات الخاصة بالنقل، فضلا عن تخفيف الأحمال والأعباء على شبكة الطرق.

المونوريل سيساعد في الاستغناء عن المركبة الخاصة

وأضاف «عاصم» في حديثه مع «الوطن»، أن المشروعات الحالية ستساعد المواطنين على الاستغناء عن المركبة الخاصة، واستبدالها بوسائل النقل الأخرى ومنها المونوريل كإضافة حديثة راقية منتظمة من حيث السرعة والتنقل من مكان لآخر في إطار تكنولوجي منضبط، لافتًا إلى أنه يعد نقلة غير مسبوقة في الشارع المصري وإن كانت متواجدة منذ زمن في دول العالم: «حان الوقت لتحقق الدولة ما يأمله المواطن».

وأشار خبير الإعلام المروري، إلى أن الأفكار الجديدة التي تُنفذ الآن كانت حبيسة الأدراج لسنوات عديدة، إلا أن المرحلة الحالية تخرج منها الأفكار لتفعيلها وتنفيذها، وهو التغيير الحقيقي ليس بالكلام ولكن بالفعل، مضيفًا أن المنظومة الكهربائية التي تعتمد عليها الدولة مؤخرًا والممثلة في التوسع باستخدام الكهرباء في القطار والسيارة والأتوبيس الذي سيخرج قريبًا على الدائري حول القاهرة الكبرى كمرحلة أولية، من شأنه تحقيق نقلة إيجابية عظيمة لمصر.

فيما أكد كامل الوزير، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن افتتاح مشروع المونوريل سيكون أمام الجماهير نهاية مايو من العام الجاري 2022، ومن المقرر أن يربط إقليم القاهرة الكبرى بالمدن العمرانية بالشرق، وهى «القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية»، فضلا عن تكامله مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة الاستاد بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية، ما يساعد في تيسير حركة النقل للموظفين والقادمين من القاهرة والجيزة إلى العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة.