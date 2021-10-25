الصحة تطلق إرشادات جديدة للوقاية من فيروس كورونا

تحرص وزارة الصحة والسكان، على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وتزايد أعداد الإصابات على مدار الـ4 أسابيع الماضية، في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المتدامة 2030 بالنهوض بالصحة العامة، واستعرضت وزارة الصحة والسكان 6 خطوات يجب على المواطنن اتبابعها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وجاءت على النحو التالى:

- تلقي لقاح كورونا

- التوقف عن التدخين

- تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات

- ارتداء الكمامة

- غسل اليدين باستمرار

- الابتعاد عن الازدحام

الإجراءت الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وفي سياق متصل، طالبت الوزارة من المواطنين، ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدى، والمداومة على غسيل اليدين وعدم التكدس والزحام لمواجهة الفيروس، مشيرة إلى أنه فى حال أخذ اللقاح على المواطنين الالتزام بالتدابير الصحية، حيث إن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، ولكنه يخفف من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

الصحة تناشد المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والإنتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وأكدت الوزارة أستمرار رفع أعلى درجات الإستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائل لفيروس كورونا واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

وفي سياق متصل، تستعد الوزارة لاستقبال شحنة ثالثة من لقاح جونسون اند جونسون صباح اليوم، والتي تقدر بمليون جرعة، وخصصت الوزارة لقاح جونسون لأغراض السفر وهو عبارة عن جرعة واحدة.