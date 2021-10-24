الصحة تُغلق مستشفى خاص بالقاهرة: يعمل دون ترخيص

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إنه جرى إغلاق مستشفى الرعاية التخصصي في منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، وذلك خلال حملة شنتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص.

مخالفات بالجملة في المستشفى الخاص

وتابع المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»: «المستشفى يعمل دون ترخيص من وزارة الصحة والسكان، إلى جانب رصد مخالفات للاشتراطات الصحية في قسم الرعاية المركزة، وغرفة العمليات، والقسم الداخلي، والمطبخ».

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل بعد قليل..