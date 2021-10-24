«الصحة» تنفى حصول المواطنين على لقاح كورونا بدون التسجيل على الموقع

نفي مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان حصول المواطنين على لقاح كورونا بدون التسجيل على موقع لقاح كورونا، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» لحجز لقاح كورونا لابد من التسجيل للحصول على اللقاح من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان حتى تتمكن الوزارة من تسهيل مهمة الحصول على اللقاح بشكل منتظم وحصر أعداد الحاصلين على لقاح كورونا.

الصحة نرغب فى الوصول إلى مناعة القطيع

وطالب المصدر، المواطنين بسرعة حجز اللقاح للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى خطة الدولة للوصول بنسبة معينة لتطعيم المواطنين وتحقيق مناعة القطيع لمواجهة شدة الأعراض التى تظهر على المواطنين حال الإصابة بالفيروس.

وأكد المصدر، أنه يجب فى حال أخذ مضادات حيوية والانتظار لحين توقف أخذ المضادات الحيوية خاصة في حال الإصابة بارتفاع درجة الحرارة، وعن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، قال إنها بسيطة ولا تستدعى الخوف والقلق المنتشر بين المواطنين «مليارات الناس اطعمت بره».

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا فى مصر

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، حيث سجلت وزارة الصحة والسكان خروج 649 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 273154 حتى اليوم.

وطالبت الوزارة من المواطنين بضرورة الاستمرار فى اتباع الإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن الزحام للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن التدابير الصحية ما زالت السلاح الفعال للوقاية من الفيروس.