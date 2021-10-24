يوم علمي في بورسعيد عن العلاجات المتقدمة لأمراض الفم والأسنان

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية انعقاد اليوم العلمي عن العلاجات المتقدمة لأمراض الفم والأسنان، وذلك بمشاركة أطباء الأسنان بفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة بورسعيد والمنشآت الصحية التابعة لها بالمحافظة، وبالتعاون مع نقابة أطباء الأسنان ببورسعيد.

وقالت هيئة الرعاية الصحية، إن اليوم العلمي تناول استعراض أحدث علاجات أمراض الفم والأسنان، وأهمية استخدام الميكروسكوب الجراحي كإحدى الوسائل التكنولوجية المتقدمة في المجالات المختلفة لطب الأسنان، وقدرته الهائلة على علاج أمراض الأسنان بشكل دقيق، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتقليل الوقت اللازم للعلاج.

المشاركة باليوم العلمي جاءت لتبادل الخبرات في العلاجات المستحدثة لأمراض الفم والأسنان

وأضافت الهيئة أن المشاركة باليوم العلمي جاء بهدف تبادل الخبرات في مجال العلاجات المستحدثة لأمراض الفم والأسنان، والاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية وخدمات طب الأسنان، لضمان توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمرضى، بمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد.

وتابعت الهيئة، أنه شارك باليوم العلمي، نخبة من أمهر أطباء الأسنان بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد، وبحضور كل من الدكتور محمد عبدالمعبود، مدير إدارة طب الأسنان بفرع هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد، والدكتورة هبة السيد، عضو إدارة طب الأسنان بفرع بورسعيد، والدكتور ياسر عبدالعليم، قائم بتسيير أعمال نقيب أطباء أسنان بورسعيد، والدكتور مصطفى صايم، أمين صندوق النقابة، والدكتور محمد عبدالستار، عضو النقابة، والدكتور حسن شبابي، عضو النقابة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ساعدت في تحقيق طفرة كبيرة وهائلة فى مجال الخدمات الطبية المقدمة للمواطن فى جميع التخصصات الطبية، وأولها محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

وأثنى «السبكي» على دور الكوادر الطبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد ومستواهم العملي والعلمي المتطور، مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم لهم بما يحقق استمرارية توفير مستوى طبي أفضل للمواطنين بمحافظة بورسعيد، ويتماشى مع أهداف نظام التأمين الصحى الشامل الجديد الذى يحقق الرعاية الصحية الكاملة لجميع المواطنين، وبأعلى مستويات الجودة العالمية.