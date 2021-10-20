«الرعاية الصحية»: الوصول لـ 92% من المستهدف لحملة «اطمن على ابنك» ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فحص 45 ألف طالب ضمن حملة «اطمن على ابنك» للكشف الطبي المجاني على طلاب المدارس، والتي تخطى المستهدف منها 92%، بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك منذ بداية الحملة في 18 مايو من العام الجاري وحتى الآن.

يأتي ذلك في إطار اهتمام هيئة الرعاية الصحية بالصحة العامة للأطفال والنشء، وتماشيًا مع اهتمامات رئيس الجمهورية، وإطلاقه العديد من المبادرات الصحية الرئاسية المتعلقة بذلك، كالكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية «السمنة والأنيميا والتقزم»، وعن الأمراض الوراثية وضعف السمع لدى حديثي الولادة، وعلاج مرضى الضمور العضلي من الأطفال، بهدف الاطمئنان على صحة الأطفال والاكتشاف المبكر للأمراض وعلاجها فورًا من خلال تقديم الخدمة الطبية وإتاحة العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم.

الرعاية الصحية: 500 ألف فحص طبي ومعملي على أطفال المدارس خلال الحملة

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى إجراء أكثر من 500 ألف فحص طبي ومعملي للطلاب من خلال حملة «اطمن على ابنك»، وذلك للطلاب المستهدفين بالحملة في المراحل التعليمية المختلفة، وتشمل المنقولين للصف الأول الإعدادي والأول الثانوي، وكذلك المتقدمين لمراحل رياض الأطفال kg1 والصف الأول الابتدائي، فيما يتم خلال الحملة إجراء 9 فحوصات أساسية لكل طالب، وهم كشف عام من طبيب الأسرة، وتقييم تمريضي كامل، وكشوفات طبية نظر وجلدية وسمعية وبصرية وأسنان وإعاقات ذهنية وتحاليل صورة دم كاملة، بالإضافة إلى عدد من الفحوصات الطبية الأخرى التي تساعد في الكشف المبكر عن الأمراض وخاصة المزمنة منها.

واستكمل البيان، أن الحملة تشمل تقييم صحي كامل للطفل بدءًا من قياس الوزن والطول والعلامات الحيوية حيوية مرورًا بباقي الفحوصات السالف ذكرها، وصولًا للتشخيص الكامل للحالة الصحية لكافة الأطفال بكافة المراحل التعليمية المختلفة، وأصحاب الإعاقات الذهنية والسمعية والبصرية بشكل خاص.

وأكد البيان أن من يظهر عليه مشكلة صحية يتم تحويله لاستشاري أو إلى مستشفى متخصصة لعلاج الأزمة الصحية، ويتم متابعته خلال رحلة علاجه.

السبكي: «اطمن على ابنك» تهدف إلى الاطمئنان على صحة جميع الطلاب

وأوضحت الهيئة، أن حملة «اطمن على ابنك» مستمرة حتى الانتهاء من فحص جميع المستهدفين بالحملة، وعددهم 49 ألف طالب، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تفعيل الحجز للكشف الطبي بالحملة من خلال الكول سنتر 15344.

كما كان قد تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم في المحافظة، على إرجاء تقديم الشهادة الصحية الجديدة ضمن ملف التقديم الورقي للطلاب عند تسليمه إلى المدرسة لحين الانتهاء من استخراجها، وذلك مراعاة لمنع التكدس والازدحام بين الطلاب وذويهم في المراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة التزامًا بتطبيق الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا «كوفيد19»، للحفاظ على صحة الطلاب وذويهم، وكذلك الحفاظ على بيئة المنشآت الصحية خالية من عدوى «كوفيد19».

السبكي: نهتم بإطلاق العديد من المبادرات التي تتماشى مع جهود الدولة لتحسين جودة الحياة الصحية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اهتمام الهيئة بالمشاركة في المبادرات الصحية الرئاسية من خلال منشآتها الصحية المختلفة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بهدف تحسين جودة الحياة الصحية للمصريين، وبلوغ أهداف التنمية الشاملة المستدامة للدولة المصرية 2030، ومشيرًا إلى اهتمام الهيئة أيضًا بإطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تتماشى مع جهود الدولة واهتمامها بالصحة العامة للمواطنين، وخاصة الأطفال الذين يمثلون المستقبل القادم للبلاد، ومنها حملة «اطمن على ابنك» للاطمئنان على صحة جميع الطلاب وسلامة مستواهم البدني والعقلي والفكري.