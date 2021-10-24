«صحة النواب»: العلم نجح في استخدام صمامات قلب القردة والشمبانزي في جسد الإنسان

أكّد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنَّ «تعميم تجربة زراعة أعضاء بشرية من جسم الخنزير في الإنسان لإنقاذ حياته، أمر صعب، لاسيما أننا لا نزال أمام تجربة قابلة للنجاح أو الفشل».

وأشار رئيس لجنة الصحة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنَّ هناك تجارب عديدة يشهدها العلم بشكل دائم للتوصل إلى طرق حديثة لزراعة الأعضاء البشرية ومن بينها زراعة بعض الأعضاء البشرية من جسد حيوان ثديي، في جسد إنسان، مبينًا أنَّ «كل هذه التجارب القليل منها نجح والآخر واجهه الفشل، ونجاح تجربة زرع كلية خنزير بإنسان مؤخرًا، يأتي ضمن سعي العلم والعلماء لاستخدام أعضاء حيوانية في عمليات زرع منقذة للحياة».

العلم يسعى إلى زراعة الأعضاء البشرية

واستطرد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب قائلًا: «الحلال والحرام في هذه المسألة يخضع لرأي الدين، ولكن بالعلم نحن أمام تجارب هامة ليس الغرض منها الاستنساخ وإنما إنقاذ حياة المئات من المرضى، لاسيما أنَّ جميع الحيوانات الثديية تتشابه أعضائها مع جسد الإنسان، ولا يفرقهما في التكوين الفسيولوجي سوى العقل والشكل».

صمامات قلب القردة والشمبانزي

وشدد على أنَّ العلم نجح على مدار الفترات الماضية في استخدام صمامات قلب القردة والشمبانزي في جسد الإنسان، وبالفعل أنقذت العديد من المرضى الذين كان يهددهم شبح الموت، مبينًا أنَّه يجب عدم تضخيم الأمر، والتعامل مع هذه التجارب بهدوء حتى يتمكّن العلم من مواصلة هدفه لانقاذ البشر ممن هم في حاجة إلى زراعة عضو من حيوان ثديي إلى جسد إنسان.

تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية

وأكّد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أنَّ اللجنة البرلمانية بصدد مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بتأخر تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية، قائلًا «سنناقش هذة الطلبات في حضور المتخصصين، لاسيما أن قانون زراعة الأعضاء البشرية صدَر منذ سنوات طويلة ولم يفعل حتى الآن رغم حاجة الكثير من المرضى له».