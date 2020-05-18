رئيس لجنة الصحة بالنواب يعتذر بعد حضوره حفل إفطار جماعي بوسط البلد

اعتذر النائب الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن الإفطار الجامعي الذي حضره مع النائب محمد سليم أمس في منطقة وسط البلد.

وقال العماري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن مشاركته في الإفطار الذي أعده النائب محمد سليم، بمنطقة وسط البلد، كان قدرياً وغير معد له سلفا، موضحا أن جلسة البرلمان انتهت بعد الساعة الخامسة أمس الأحد، ونظراً لضيق الوقت قام نائب كوم أمبو باستضافته وبعض النواب على الإفطار بمنزله بشارع طلعت حرب.

وأضاف: "هذا الموضوع كان قدراً.. وذهبت أنا و6 نواب من الأقصر وقنا وأسوان وأقسم بالله هذا ما حدث".

ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن عدد من شاركوا في الإفطار لا يزيد عن 25 فردا، وتم مراعاة التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن مكان الإفطار يتسع لـ250 فردا.

وسأل الإعلامي وائل الإبراشي، كيف لرئيس لجنة الصحة بالبرلمان المصري، يقوم بذلك رغم أنه لابد أن يكون قدوة: "أنت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب مينفعش يبقا باب النجار مخلع".

فرد العماري قائلاً: "المشهد غلط.. وليس هناك نية سيئة أو ترتيب مسبق لذلك"، معتذرا عن الواقعة.