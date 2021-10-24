الهيئة الدولية للري: مصر أصبحت نموذجا فريدا لإدارة الموارد المائية

قال الدكتور محمد عبدالمنعم شحاتة، نائب رئيس شرفي للهيئة الدولية للري والصرف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته اليوم، أكد أن مصر ليست ضد التنمية لصالح إثيوبيا ولكنها مفنحتة على الحوار، مبينا ضرورة وجود حوار بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان من أجل الحفاظ على حصة مصر والسودان من المياه وعدم تأثرهما بالسد الإثيوبي.

مصر تواجه تحديات مناخية

وأضاف «شحاته»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الرئيس السيسي أكد أن هناك تحديات مناخية وهذا يتطلب وجود كثير من المبادرات، حيث يتكلف نحو 50 مليار دولار من أجل تنفيذ الخطة القومية لإدارة الموارد المائية وتعتمد على تحسين نوعية المياه وترشيد الاستخدام.

مصر نموذج فريد في إدارة الموارد المائية الفريدة

وأوضح أن مصر أصبحت نموذجا فريدا في إدارة الموارد المائية المحدودة، وهذه الشهادة جاءت من دول عديدة، من بينها المجر في قلب أوروبا.

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضيوف مصر الكرام في افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، التي تعقد تحت شعار «المياه والسكان والتغيرات العالمية.. الفرص والتحديات»، خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه.

مصر ترحب بضيوفها في القاهرة

وقال الرئيس السيسي: «أرحب بضيوف مصر الكرام، من على ضفاف نهر النيل، واهب الحياة لملايين المصريين، وباعث الخير والنماء منذ فجر التاريخ لحضارات شعوب وادي النيل، التي أسهمت ولا تزال بدور رئيسي في صياغة التراث الإنساني وصناعة الفكر البشري على مر العصور».

دور القاهرة في دعم أسبوع المياه

وأضاف الرئيس السيسي: «يأتي اختيار موضوع أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة، وهو (المياه والسكان والتغيرات العالمية.. الفرص والتحديات)، في وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة تؤثر على الموارد المائية، وتجعل الإدارة المثلى لها عملية غاية في التعقيد».