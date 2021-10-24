بسمة وهبة: صلاح سبق كل لاعبي مصر بسنوات ضوئية.. امسكوا الخشب

ناشدت الإعلامية بسمة وهبة، اللاعبين في مصر بعدم استغلال اسم اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، في الخناقات والمقارنات الخاصة بهم، «من غير زعل بقى، كفاية استغلال لاسم صلاح، عشان صلاح سبقكم كلكم بسنوات ضوئية، سيبوا صلاح في حاله، سيبوه ينجح ويحقق إنجازات ويرفع اسم مصر للسما قدام العالم»، وذلك خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على قناة «المحور».

محمد صلاح هو الأفضل بشهادة العالم أجمع

وأضاف أن محمد صلاح موهوب، وهو الأفضل بلا شك بشهادة العالم أجمع، ويواصل تحطيم الأرقام القياسية، بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 5-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب «أولد ترافورد» في قمة الجولة التاسعة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل خلالها الفرعون المصري 3 أهداف «هاتريك» وصنع هدفا آخر.

وتابعت: «مفيش حاجة بتيجي بالفهلوة، ومحمد صلاح مركز، والنجاح بييجي بالتخطيط والإخلاص والخلق، الملك المصرى محمد صلاح ياسادة، محطم كل الأرقام القياسية، الأفضل بلا شك وبشهادة كل نجوم كرة القدم في العالم، الأول أفريقيا وعربيا بلا منازع ولا منافس.. ابننا وابن مصر محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية ويواصل إخبار العالم ان المواطن المصري يقدر، امسكوا الخشب وقولوا بسم الله ما شاء الله ».

محمد صلاح يُلامس السماء

وواصلت: «محمد صلاح بيلامس السما، بيبهر العالم، وبيكتب تاريخ كبير وجديد لكرة القدم المصرية والعربية والأفريقية كمان.. هات أطول ورقة عندك وابدا سجل الأرقام القياسية اللي حققها محمد صلاح ، هات كل مواقع وصحف العالم دلوقتي وشوف نجوم كرة القدم والمدربين والمحللين وهم بيقولوا إن ابننا صلاح هو الأفضل في العالم».