توقيع الكشف الطبي على 1161 حالة بقرية محمد صلاح مجانا ضمن «حياة كريمة»

أطلقت جامعة طنطا، اليوم، قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى قرية نجريج، بمركز بسيون بمحافظة الغربية، وهي قرية مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي.

خدمة متكاملة في القوافل الطبية

وأكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أن هناك خطة متكاملة لتوجيه قوافل الجامعة الطبية إلى كل القرى الأكثر احتياجًا بالغربية لتقديم الرعاية الصحية للمرضى، وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، وذلك فى إطار دور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع ودعم مبادرة حياة كريمة

القافلة الطبية شهدت إقبالا كبيرا

وأشار الدكتور حمدي شعبان، ‏القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية فى بسيون شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالي، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ1161 حالة من أهالي القرية.

تحويل 61 حالة حرجة لاستكمال العلاج

وأضاف القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل 61 حالة حرجة إلى المستشفيات الجامعية بطنطا من أجل استكمال العلاج في تخصصات الصدر والباطنة والقلب والجراحة والرمد والعظام.

وصرح الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب بجامعة طنطا، بأن القافلة ضمت نخبة من الأساتذة من مختلف التخصصات بكلية الطب، بمشاركة الدكتوره سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.