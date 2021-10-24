وليد صلاح الدين: محمد صلاح كرّس حياته لكرة القدم وتألقه رسالة للجميع

قال وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق، إن تألق نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح اليوم، يعد رسالة لكل المصريين في مختلف المجالات، مبينا أنه في مجال الكرة لمدة 40 سنة، لم يتخيل وجود نجم مصري يكون الأفضل في العالم مثل محمد صلاح، مشيرا إلى أن اللاعب يمثل القوة الناعمة لمصر، ويحسن صورة الإسلام.

نجريج تريد أن تكمل قصة نجاح صلاح

وأضاف «صلاح الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن بلدة نجريج جميعها، تريد أن تصبح مثل محمد صلاح، وأن يكونوا ناجحين مثله، لافتا إلى أن صلاح يؤكد أن المحاربة للوصول إلى الحلم، يمكن أن تتوج بالنجاح وتجعلك الأفضل في العالم.

صلاح ينافس رونالدو وميسي

وأوضح نجم النادي الأهلي السابق، أن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو يعاند الزمن، ويتدرب بكثرة من أجل أن يستمر في كرة القدم، ويتنافس مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم، لكن صلاح دخل المنافسة في تطور جديد.

محمد صلاح كرس حياته لكرة القدم

وأكد نجم النادي الأهلي السابق، أن محمد صلاح كرس حياته للكرة، من أجل أن ينافس نجوم العالم، ليحاول أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم.

مستويات اللاعبين في المنتخبات مختلفة عن الأندية

وأشار نجم النادي الأهلي السابق، إلى أنه غير صحيح أن صلاح مستواه أقل مع المنتخب، لأن أغلب اللاعبين أقل في المستوى مع منتخباتهم، عكس فرقهم، وهذا ما حدث مع ميسي ورونالدو، مبينا أن محمد صلاح كان الأكثر تأثيرا مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 في روسيا، وهو اللاعب الأفضل في منتخب مصر.