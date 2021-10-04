نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار البيض.. الكرتونة وصلت 50 جنيها

قال حسين «أبوصدام» نقيب عام الفلاحين، إن أسعار البيض تشهد ارتفاعًا بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلعة المفضلة لدى المصريين خاصة مع عودة المدارس.

مصر تنتج 13 مليار بيضة سنويًا

وأضاف نقيب الفلاحين، في بيان، اليوم الاثنين، أن أزمة ارتفاع أسعار البيت مؤقتة، إذ أن مصر تنتج نحو 13 مليار بيضة سنويًا بما يكفي الاستهلاك المحلي، كما يوجد فائض يصدر لبعض الدول العربية.

ولفت «أبوصدام»، إلى أنّ أسباب ارتفاع أسعار البيض بشكل كبير هذه الأيام يرجع إلى زيادة أسعار معظم المنتجات الغذائية البديلة للبيض عالميا ومحليا، وتأثر البيض بهذا الارتفاع بعد كثرة الطلب عليه لرخص سعره، بالمقارنة بتلك المنتجات.

أسباب ارتفاع سعر البيض

وكشف أيضًا عن أسباب أخرى أدت إلى ارتفاع أسعار البيض، من بينها خروج الكثير من مربي الدواجن «البياضة» من السوق وتحويل مزارعهم لإنتاج دواجن التسمين بعد خسائرهم الكبيرة خلال المواسم الماضية، لتدني سعر البيض وارتفاع مستلزمات تربية الدواجن البياضة، وسوء المناخ الذي أسفر عن نفوق أعداد كبيرة من الدواجن وضعف الإنتاجية.

وأشار إلى أن سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزارع تراوح بين 42 و43 جنيهًا، لتباع للمستهلك من45 إلى 46 جنيهًا، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة إلى 46 جنيهًا لتصل للمستهلك بنحو 50 جنيهًا.

حلول لاستقرار أسعار البيض

واختتم نقيب الفلاحين، تصريحاته قائلًا: «من أجل استقرار أسعار البيض، فإن على الحكومة زيادة المنافذ الحكومية لبيع البيض منعا لاستغلال التجار لهذه الموجة من ارتفاع الأسعار، وكذلك دعم المربين لتطوير مزارعهم واتباع نظم المزارع الحديثة لزيادة الإنتاج ووقف عمليات تصدير لحين استقرار الأسعار الاهتمام بصناعة أعلاف الدواجن ودعمها وتشجيع الفلاحين لزراعة الزراعات العلفية وزيادة حزمة التيسيرات الحكومية لإنشاء مزارع الدواجن البياضة ومنح الراغبين قروض ميسرة بفوائد بسيطة لانشاء مزارعهم وتطويرها».