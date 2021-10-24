نقيب الفلاحين: التصنيع الزراعي ضرورة لضبط الأسعار

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، اليوم، عن عدد من السيناريوهات لضبط أسعار المنتجات الزراعية؛ ومنها الطماطم والبطاطس لتحقيق التوازن في الأسواق وحصول المنتجين على هامش ربح مناسب يغطي تكاليف الإنتاج، مؤكدا أن ضبط منظومة أسعار المنتجات الزراعية يعتمد على التنسيق الحكومي بين الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.

يجب تصنيع الصلصة والطماطم المجففة خلال فترة وفرة الإنتاج

وأضاف «أبو صدام»، خلال حواره في برنامج «مساحة حرة»، مع الإعلامي إبراهيم عثمان، على شاشة «الحدث اليوم»، أن هذه السيناريوهات تستهدف التوجه بقوة نحو توفير البدائل لكل سلعة أساسية عن طريق التصنيع الزراعي للحصول على القيمة المضافة منها والحد من الفاقد في المحاصيل الذي يتحمله المزارع والمستهلك خلال مراحل التداول؛ إذ يمكن تحقيق التوازن واستقرار أسعار الطماطم بالاستفادة من عمليات تصنيع الصلصة والطماطم المجففة خلال فترة وفرة الإنتاج وزيادة المعروض منها بالأسواق وقت فواصل العروات.

ضرورة التوعية بتغيير العادات والتقاليد الغذائية القديمة

وشدد نقيب الفلاحين، على ضرورة التوعية بتغيير العادات والتقاليد الغذائية القديمة والتوسع في زراعة الطماطم داخل الصوب في وقت العروة لتلافي الآثار السلبية للمناخ غير المناسب مع توفير التقاوي ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض بأسعار مناسبة وتوفير كميات كافية داخل المنافذ الحكومية لمنع استغلال التجار لقلة وجود التقاوي، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية.

توفير التقاوى المحسنة والأسمدة اللازمة لزراعة المحاصيل الشتوية

فيما قال الدكتور علي عبد المحسن، عميد معهد الاقتصاد الزراعي، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، إنه تم توفير المعدات لتجهيز الأرض سواء بالليزر أو بالمحاريس، بالإضافة إلى توفير التقاوي المحسنة والأسمدة اللازمة لزراعة المحاصيل الشتوية بأسعار مناسبة.