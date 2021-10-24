فتح 10 فصول لمحو أمية المرأة البدوية في نجوع مطروح «صور»

بدأت اليوم الأحد، أنشطة فصول محو الأمية من خلال مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية «برايد» الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» الذي يجرى تنفيذه من خلال مركز التنمية المستدامة في محافظة مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء بالتعاون مع فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح، وذلك في عدة مناطق مختلفة في نجوع مطروح لبهدف محو أمية السيدات البدويات من أبناء القبائل غير المتعلمين.

محو أمية 150 سيدة بدوية في مطروح

وقال المهندس محمود عيد الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إن المشروع يسعى من خلال التعاون مع فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح من محو أمية ما يقرب من 150 سيدة وفتاة داخل المجتمعات المحلية خلال السنة الأولى للمشروع مع توفير أحدث الوسائل التعليمية بالإضافة إلى إختيار كوادر مدربة من خريجي كلية رياض الأطفال بجامعة مطروح وذلك تحت إشراف إدارة تنمية المرأة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

وأوضح المهندس محمود الأمير المدير التنفيذي للمشروع، أن من أهداف المشروع وهو الاهتمام بتعليم الإناث بصفة خاصة لأن المرأة هي التي تقوم برعاية الأسرة وتعليم المرأة هو تعليم للمجتمع كله، فتربية الأطفال في المراحل الأولى يقع على عاتق المرأة وهو ما يسعى المشروع من خلاله بتنمية وتمكين المرأة في المعرفة.

أول أنشطة المرأة بمشروع المواءمة في البيئات الصحراوية

وأكدت المهندسة فاطمة عبد الحاكم مدير إدارة تنمية المرأة بمشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمطروح على البدء الفعلي لتنفيذ أول أنشطة المرأة بالمشروع من خلال إنشاء 10 فصول محو الأمية بواقع فصلين بكل وحدة دعم فني بنطاق عمل المشروع، ⁦ وفتح فصلين بمركز سيدي براني وفصلين بمركز النجيلة بالإضافة إلى فصلين بمركز مرسى مطروح وفصلين بمركز رأس الحكمة وفصلين بمركز الضبعة التي تساعد في محو أمية ما يقرب من 150 سيدة وفتاة مع توفير كافة المستلزمات للعملية التعليمية بالإضافة إلى توفير المستحقات المالية للمدرسين المشاركين في التدريس.

وذكرت المهندسة هالة محمد السيد نائب مدير إدارة تنمية المرأة بأنها تابعت منذ صباح اليوم توزيع الأدوات والتجهيزات الخاصة بفصول غرب الضبعة ومركز رأس الحكمة للاطمئنان على سير العمل في بداية إنشاء الفصول وفي مركز سيدي براني.

وقالت مبروكة محمد مسؤولة المرأة بالمركز، بدأ تعليم السيدات صباح اليوم بمناطق الرابية وتحديداً بالمجتمع الثامن مشيرة إلى أن السيدات لديهن الرغبة في التعليم وذلك لتعليم أطفالهن الصغار خاصة تعليمهن قراءة القرآن الكريم وتعليمهن الصلاة الصحيحة حيث كان برفقتهن خلال الزيارة إسراء جمال إخصائي وحدة الإعلام بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.