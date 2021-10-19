توزيع 710 طلاب على قرى كفر الدوار لفتح فصول محو الأمية بالبحيرة

نظمت كلية التربية جامعة دمنهور الملتقى الطلابي الأول، برئاسة الدكتورة هالة مهران عميد الكلية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء أحمد مرزوق، لإعلان انطلاق المبادرة التي تتبناها الجامعة، من خلال كلية التربية بمركز ومدينة كفر الدوار، التي تتمثل في قيام طلاب الكلية، بالتوسع في فتح فصول جديدة بالمدينة والمركز بهدف الوصول إلى «كفر الدوار بلا أمية».

توزيع الطلاب

وجرى توزيع عدد 710 طلاب جغرافيًا، على مناطق وقرى كفر الدوار، وتحديد جدول زمني لبدء فتح الفصول، والعمل بها، بإشراف من هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر الدوار والوحدات القروية.

جهود جامعة دمنهور

وتأتي هذه الجهود، في إطار حرص جامعة دمنهور برئاسة عبيد صالح، على أن تكون أحد أهم الجهات الشريكة والداعمة لحل هذه المشكلة فى محافظة البحيرة، واستكمالاً لمجهودات الدولة لتعليم الأميين القراءة والكتابة، للوصول بهم إلى مستوى الإجادة وفقًا للمعايير التي جرى وضعها من خلال هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، تماشيًا مع المشروعات القومية التي تشهدها قرى كفر الدوار، من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير كل سُبل المعيشة.

اهتمام الدولة بالقضاء على الأمية

ومن جانبه أكد اللواء اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لمواجهة مشكلة الأمية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية قد تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه وتعيق عمليات التنمية المستدامة وإحداث نقلة حقيقية في مجالات العمل المختلفة، كما تسعى جاهدة لنشر التعليم والثقافة في كل ربوع الدولة.