تطورات عقوبة شيكابالا.. إعلان على يد محضر وأزمة بسبب عودة رئيس الزمالك السابق

تأكد غياب محمود شيكابالا، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة فريقه أمام إنبي، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، في مستهل مشوار الفريق الأبيض ببطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب قرار اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب 8 مباريات، وتغريمه 200 ألف جنيه، على خلفية أزمته في مباراة تتويج فريقه بلقب الدوري في الموسم المنقضي، رغم حصول اللاعب على قرار من مركز التسوية والتحكيم بإلغاء العقوبة.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «كمال شعيب، محامي شيكابالا، كان من المفترض أن يرسل اليوم الأحد، إعلانا على يد محضر إلى مسؤولي الجبلاية بموجب قرار مركز التسوية والتحكيم، بإلغاء عقوبة إيقاف شيكابالا، حتى يتمكن اللاعب من المشاركة أمام إنبي، ولكنه لم يفعل ذلك، لأنه لم يتواجد بنادي الزمالك اليوم لتنسيق الأمر مع إدارة النادي الأبيض».

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