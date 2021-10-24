أول تعليق من وزير الرياضة على قرار القضاء بعودة رئيس نادي الزمالك الأسبق

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موقفه من قرار محكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم الأحد، بشأن إلغاء قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك الأسبق، بعدما قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، على قبول طعن رئيس الفريق الأبيض الأسبق، وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة النادي.

وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694، بتاريخ 29 نوفمبر 2020، الذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

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