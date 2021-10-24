نقيب الفلاحين يقترح إنشاء «صوامع» بطاطس للسيطرة على ارتفاع أسعارها

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن السيطرة على ارتفاع أسعار البطاطس الجنوني تعتمد على توريد المحصول لصالح الدولة وفقا لتطبيقات قانون الزراعة التعاقدية مع منح المزارعين مستلزمات الإنتاج التقاوي والمبيدات والأسمدة أسوة بما يحدث لمحصول البنجر، وذلك خلال حواره في برنامج «مساحة حرة»، مع الإعلامي إبراهيم عثمان، والذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

فتح منافذ حكومية يقضي على سماسرة الغذاء ويخفض الأسعار

وأضاف «أبو صدام»، أنه يجب على الحكومة أن تحتفظ بمحصول البطاطس داخل ثلاجات حكومية تنشئها على غرار صوامع حفظ الغلال للطرح منها كلما اقتضت الحاجة، موضحًا في الوقت ذاته أن فتح منافذ حكومية بجميع أرجاء الجمهورية سيساهم في الحد من تعدد الحلقات الوسيطة ويقضي على سماسرة الغذاء ويخفض الأسعار ويقضي على الاحتكار.

الحفاظ على هامش ربح للفلاح ضرورة لاستمرار الإنتاج

وتابع نقيب الفلاحين، أن الحفاظ على هامش ربح للفلاح ضرورة لاستمرار الإنتاج وتنمية القطاع الزراعي، إذ أن الدستور المصري منح الفلاحين الحق في إلزام الدولة بشراء المحاصيل الأساسية من المزارعين بهامش ربح مع ضرورة وضع خطه زراعية لكل محصول على حده تراعي كيفية توفير الكميات المطلوبة منه محليا أو للتصدير ليتوفر طوال أيام العام بأسعار معقولة حسب الاحتياج؛ مع الوضع في الاعتبار الزيادة السكانية والتغيرات الطبيعية والسياسية المحتملة والمتوقعة.

فيما أكد الدكتور علي عبد المحسن، عميد معهد الاقتصاد الزراعي، أن الارتفاع في أسعار الأسمدة المبالغ فيه أزمة مفتعلة، خاصة أن الموسم الصيفي انتهى ونحن في طريق الدخول على موسم شتوي بمحاصيله التي تبدأ من منتصف شهر نوفمبر، خاصة أن هناك بعض المحاصيل الزراعية التي لا تحتاج إلى أسمدة أو تقاوي محسنة إلا بعض المحاصيل القليلة مثل الطماطم والفاكهة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في البرنامج ذاته.