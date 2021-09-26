«الزراعة»: معامل مكافحة عفن البطاطس تجتاز اختبار الكفاءة الدولي

وجَّه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التهنئة للعاملين بمشروع مكافحة العفن البني في البطاطس بمناسبة اجتياز معامل المشروع لاختبار الكفاءة على المستوى الدولي للمعامل المعتمدة من خلال المعهد البيولوجي الوطني بدولة سلوفينيا.

بلابل: لم يتم أخذ أي نتيجة سلبية على الاختبار

وقالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس، إن المعهد البيولوجي الوطني بدولة سلوفينيا يعتبر أحد المعاهد الأوروبية المعترف بها دوليا من الاتحاد الأوروبي في إجرائه اختبار مقارنة الكفاءة بين المعامل الأجنبية المعتمدة في الكشف الجزيئي عن الأنواع المختلفة للبكتيريا المسببة لمرض العفن البني في البطاطس، حيث إن أغلب المعامل داخل وخارج الاتحاد الأوروبي تجري اختباراتها في هذا المعهد وقد ظهرت النتيجة باجتياز معامل مشروع مكافحة العفن لهذا الاختبار بنسبة 100% دون أخذ أي نتيجة سلبية على نتائج الاختبار، وقد أجري هذا الاختبار ضمن معامل تتبع عدة دول مختلفة.

وأضافت «بلابل» أن هذه هي المرة الثانية التي تحصل فيها معامل المشروع على هذه النتيجة في هذه الاختبارات، حيث إن المرة الأولى كانت في عام 2019 وبمشاركة 29 معملا من مختلف دول الاتحاد الأوروبي: (بلجيكا – أستراليا – هولندا – تشيكوسلوفاكيا – إيطاليا – إسبانيا – فنلندا – البرتغال – الدنمارك – المجر – سلوفينيا – المملكة المتحدة) وكذلك روسيا وكينيا وإسرائيل وحققت معاملنا نجاح بنسبة 100% أيضا رغم ان هناك بعض المعامل رسبت في هذا الاختبار والبعض الآخر اجتاز الاختبار بنسبة تتراوح بين (71 إلى 86%) وهذه النتائج المتحصل عليها تدل على مدى دقة طرق الفحص المختلفة المتبعة في معامل المشروع للكشف عن البكتيريا المسببة لمرض العفن البني في البطاطس.

كما تساعد معامل المشروع في استمرار حصولها على شهادة الأيزو 17025 والتي حصل عليها مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس في يناير 2020 لأول مرة في تاريخ المشروع منذ إنشائه عام 1974.