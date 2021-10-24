تراجع أسعار الخضار والفاكهة بأسواق الدقهلية.. البطاطس بـ8 جنيه

تراجعت أسعار عدة أصناف من الخضروات والفواكه في أسواق الدقهلية عن الأسبوع الماضي، وظهر التراجع في الفاصوليا الخضراء بنحو 5 جنيهات في الكيلو الواحد، والبطاطس بمعدل جنيهان في الكيلو جرام، وأيضا تراجع في أسعار الطماطم، بعد فترة كبيرة من الارتفاع المستمر، وهو الشيء نفسه الذي شهدته أسعار الفاكهة، مثل البرتقال والعنب والكمثري، وذلك وفقا لما أعلنت عنه الغرفة التجارية بالدقهلية ضمن الأسعار الاسترشادية داخل وخارج سوق الجملة اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 ، لكل من الخضراوات والفاكهة في سوق جملة المنصورة التابع للغرفة.

أسعار الخضار في سوق المنصورة

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الخضراوات داخل سوق الجملة بالمنصورة، وخارجه وفي المنافذ لكل كيلو جرام اليوم الثلاثاء شهدت استقرارا كبيرا نتيجة للتنوع في المنتجات هي كما يلي:

فاصوليا خضراء: 10 جنيهات.

باذنجان رومي: 5 جنيهات.

قلقاس: 8 جنيهات.

بصل: 5 جنيهات.

خيار: يتراوح سعر الكيلو من 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

فلفل: 8 جنيهات.

طماطم: يتراوح سعر الكيلو من 5 إلى 6 جنيهات.

بطاطس: 8 جنيهات.

كوسة: 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة في سوق المنصورة

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فكان سعر الكيلو جرام كالتالي:

الموز: يتراوح سعر الكيلو من 13 جنيها إلى 15 جنيها.

بلح: يتراوح سعر الكيلو من 10 جنيهات إلى 12 جنيه.

تفاح مستورد: يتراوح سعر الكيلو من 20 جنيها إلى 25 جنيها.

كاكا: 10 جنيهات.

ليمون: 10 جنيهات.

برتقال: 8 جنيهات.

رمان: 8 جنيهات.

عنب: 8 جنيهات.

جوافة: يتراوح سعر الكيلو من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

كمثري: 10 جنيهات.