هالة صدقي عن فيلم ريش: غير واقعي ومصر تعيش عصرا جديدا

عبرت الفنانة هالة صدقي، عن حالة الغضب الشديدة الذي ظهرت بين الفنانين الذين شاهدوا فيلم ريش ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أن الفيلم يسيء لمصر، وهذا على خلاف الواقع وما يحدث في مصر من تطوير وتقدم، قائلة: ««مصر بتكبر وتعيش عصرًا جديدًا، ونهضة جديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عكس ما أظهره الفيلم، وممكن نعتبر الفيلم خيالي ومش واقعي، لأن أماكن التصوير مش في مصر، وفي غربة في الفيلم، كأننا بنتفرج على فيلم في بلجراد أو ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية».

مصر دخلت عصرًا جديدًا

وأضافت صدقي خلال تصريحات تلفزيونية، أن مصر تتقدم ودخلت عصرًا جديدا، وهو ما لم يعبر عنه الفيلم، إذ يحتوي الفيلم على مشاهد لم تعبر عن نظافة المجتمع المصري، «القصة عادية، كل الفلوس قديمة ومفيش شاطئ إلا وفيه سجائر، وهو فيلم تجريدي وليس وثائقي».

أسباب اعتراض هالة صدقي على فيلم «ريش»

وأوضحت «صدقي» أن هذا الفيلم جرى عرضه منذ 4 أعوام، وعندها لم يكن نتوقع أن يحدث هذا التطور الذي جرى تحقيقة بمنتهى السرعة، مشيرة إلى حدوث امتعاض شديد جدًا في العرض، لأن الجميع يرى الطفرة التي حدثت في مصر.

وتابعت: «من أسباب اعتراضي على الفيلم مش لازم إني أبقى قذرة لو أنا فقيرة، أنا بروح أحياء شعبية كتيرة جدًا، وبصور في المقابر وبيوت الناس جوه زي الفل، وده اللي ضايقني، عندي مشكلة إن في حد قذر».