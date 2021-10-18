هالة صدقي عن «ريش»: جايب ممثلين مبيعرفوش يمثلوا.. ناس عادية من الشارع

قالت الفنانة هالة صدقي، إن فيلم «ريش» الذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، حصل على جائزتين في مهرجان «كان»، مضيفةً: «لكل ناقد طريقته وتفكيره، وكل واحد له ذوقه وطريقة تفكيره، لكن في المهرجان حصل امتعاض شديد من كل الحاضرين بسبب الفيلم، لأن مصر مش كده، وبنحب مصر أوي ومتغاظين لأنها مش كده».

هالة صدقي: كان لينا قعدة مع المنتج بعد العرض

وأضافت صدقي، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه «بعد عرض الفيلم كان لنا قعدة مع المنتج، وكان رده إن الفيلم أنتج منذ 4 سنوات، ولكل مخرج رؤية».

وتابعت: «كان فيه علامة استفهام إنه بيجيب ممثلين محدش فيهم بيعرف يمثل، ناس من الشارع عادية، ممكن لأسباب مادية أو لأنه فيلم بوهيمي أو تجريدي، ومقدرش أقول إن ده فيلم مصري سينمائي لأن مصر حاجة تانية».

انسحاب عدد من الفنانين من المهرجان بسبب عرض الفيلم

وكان الفيلم، قد أثار حالة واسعة من الجدل آثارها فيلم «ريش» للمخرج عمر الزهيري، بعد عرضه ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس، إذ انسحب عدد من الحضور أثناء عرض الفيلم، من بينهم الفنان شريف منير، حيث قال إن الفيلم مسيء لمصر.

ولاقى صناع الفيلم هجوما شديد من قبل النقاد والحضور، واتهموا صناعه بأنهم يقدمون صورة غير حقيقية عن مصر، وخرج عدد كبير من الفنانين من قاعة العرض أثناء عرضه.