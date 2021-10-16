هالة صدقي من مهرجان الجونة لـ داوود حسين: «نورت مصر»

نشرت الفنانة هالة صدقي، فيديو يجمعها بالفنان الكويتي داوود حسين، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الخامسة، الذي انطلق أول أمس.

وقالت هالة صدقي خلال الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «الفنان الكبير داود حسين فنان راقي وصورة مشرفة لأهل الكويت الأعزاء، من أصدقائي وأصحابي من الكويت، فلي جمهور كبير في الكويت، منور مصر لها كلها».

ليرد داوود حسين عليها قائلاً: «بنورك ياهالة ياحبيتي».

هالة صدقي تسقط من على المسرح

من ناحية أخرى، تعرضت الفنانة هالة صدقي خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، للسقوط ما جعلها تختفي بشكل مفاجئ من الحفل، وهو ما كشفت عنه خلال ظهورها في مقطع فيديو نشرته الإعلامية بوسي شلبي عبر خاصية «ستوري» على حسابها بـ «إنستجرام».

وطمأنت الفنانة هالة صدقي جمهورها على حالتها الصحية بعد سقوطها، مؤكدة أنها الآن في حالة جيدة، وردت ساخرة على بوسي شلبي التي نصحتها باستخدام أحد المستحضرات الطبية، قائلة: «لا أنا خلاص عديت المرحلة دي من زمان»، وتابعت الإعلامية: «خدتي عين».

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة حتى يوم 22 أكتوبر الجاري، بتواجد مجموعة كبيرة من النجوم من مصر والوطن العربي، كما تشهد عروضا وفعاليات سينمائية متنوعة.