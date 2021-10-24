«الصحة»: قوائم الانتظار لتلقي رسائل لقاحات كورونا «صفر» في 15 محافظة

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن المواطن الذي لم يحصل على الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في موعده، عليه التوجه للمديرية الصحية التابع لها لأخذها على الفور، كما أنه جرى الدفع بفرق متابعة لرصد مشكلات المواطنين على الأرض، فيما يتعلق بالحصول على لقاح كورونا، إذ جرى تشكيل مركز خدمة المواطنين في المديريات الصحية.

لدينا 15 محافظة وصلت إلى صفر انتظار رسائل تلقي اللقاح

وأضاف «صلاح»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قوائم الانتظار للحصول على لقاح كورونا عبر التسجيل المسبق بالموقع المخصص لذلك، انتهت تمامًا في 15 محافظة، «لدينا 15 محافظة، وصلت إلى صفر انتظار رسائل تلقي لقاحات كورونا»، كما أن محافظة الإسكندرية من المحافظات التي انتهت بها قوائم الانتظار، وهناك مناطق بالقاهرة مثل مدينة نصر والقاهرة الجديدة والتجمع والمهندسين والدقي والعمرانية وشبرا، وجزء في المعادي أنهيت هذه القوائم.

95% من المسجلين تلقوا الرسائل لتلقي اللقاح

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون تكنولوجيا المعلومات، أن عدد من سجلوا أنفسهم على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح وصل لـ23 مليون مواطن، 95% من هؤلاء المسجلين تلقوا الرسائل لتلقي اللقاح، بينما الدولة المصرية تستهدف تطعيم 70 مليون مواطن، لتحقيق المناعة المجتمعية بنهاية العام الجاري، مؤكدا أن كل اللقاحات المتوفرة في مصر آمنة وفعالة، والوزارة بصدد إصدار جواز السفر الصحي المصري قريبا.

الوزارة بصدد إصدار جواز السفر الصحي المصري قريبا

وأشار المهندس أيسم صلاح، إلى أن أي مواطن حصل على التطعيم عليه تحميل التطبيق على هاتفه والذي سيثبت موقفه من الحصول على اللقاح، «لدينا مجموعات مراقبة ضمن مراكز خدمة المواطنين بمديريات الشؤون الصحية من شأنها حل مشكلات المواطنين المرتبطة بتلقي اللقاح».