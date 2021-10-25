تفاصيل دعوة «مهندسين القاهرة» لجمعية عمومية 28 أكتوبر وجدول أعمالها

دعت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، برئاسة المهندس هشام أبو سنة، أعضاء النقابة لعقد جمعيتهم العمومية العادية، يوم الخميس المقبل الموافق، 28 أكتوبر 2021، بمقر نادى النقابة فى منطقة أبو الفدا، وترصد «الوطن» تفاصيل الدعوة للجمعية العمومية وجدول أعمالها.

اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2021

من المقرر أن تناقش الجمعية العمومية العادية لمهندسين القاهرة، اعتماد قرارات الجمعية العمومية العادية السابقة، واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2021، إضافة إلى عرض تقرير حول نشاط النقابة عن عام 2020، وتقرير مراقب الحسابات، واعتماد ميزانية 2020، واختيار مراقب الحسابات وتقدير أتعابه.

وأكدت النقابة في دعوتها، أنه يحق حضور الجمعية العمومية لجميع أعضاء النقابة الفرعية بالقاهرة، الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية عام 2019، أو الذين تم اعفائهم من سدادها.

الانعقاد الثانى الساعة 4 مساء

وعن موعد انعقاد الجمعية العمومية، أوضحت نقابة مهندسين القاهرة، أنه من المقرر أن يبدأ الانعقاد الأول لها فى الساعة الثانية ظهرا، عند اكتمال النصاب القانوني لها بربع الأعضاء على الأقل، وفى حالة عدم اكتمال النصاب يتم الانعقاد الثانى الساعة 4 مساء، على أن يكون النصاب صحيحا بحضور 50 عضوا على الأقل وإلا تكررت الدعوة حتى يتم ذلك.

فيما أثارت الدعوة عدة تساؤلات بين المهندسين عبر صفحة النقابة، حيث علق أشرف جابره، على الدعوة متسائلا: «فين الميزانية المفروض تنشر للأعضاء»، بينما أعرب المهندس محمد العراقي عن رفضه لمشروع مستشفى المهندسين، قائلا: «لا للمستشفى ونعم لزيادة المعاشاتوتوفير الخدمات الفعلية والملموسة لجموع المهندسين.

بينما اعترض محمد صبري على موعد انعقاد الجمعية العمومية، قائلا: «يوم الخميس والساعة 2 الظهر، يعني كل المهندسين في شغلهم، افهم من كدا أنكم مش عاوزين حد يحضر».

وتفاعلت نادية محمود مع الدعوة: «ياريت كل المهندسين يحضروا ويناقشوا زيادة المعاش من مدة طويلة جدا 800 جنيه، ورغم زيادة الأعباء المعيشية وكل واحد عنده مشكلة يطرحها للمناقشة».