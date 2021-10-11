نقابة المهندسين: قطاع المقاولات يواجه 9 تحديات أبرزها كورونا والعمالة

قال الدكتور أحمد حسين مكي، أستاذ هندسة التشييد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، إن قطاع المقاولات واجه 9 تحديات، أبرزها فيروس كورونا المستجد، الذي أثرت إجراءاته الاحترازية على عمل شركات المقاولات، إضافة إلى تحديات أخرى، مطالبا بضرورة التوسع في استخدام تكنولوجيا الجيل الرابع في قطاع المقاولات والبناء.

شركات المقاولات

وبحسب تقرير صادر عن نقابة المهندسين، تناول تفاصيل المحاضرة المجانية التي عقدتها شعبة الهندسة المدنية بعنوان «مؤشرات الأداء لشركات المقاولات المصرية»، فقد أوضح مكي أن التشييد صناعة ذات طبيعة خاصة لتنوع منتجاتها، وتعدد ما تعتمد عليه من بيانات، مشيرًا إلى أن شركات المقاولات المصرية تواجه حاليًا 9 تحديات رئيسية، آخرها وباء كورونا.

نقابة المهندسين

وقال أستاذ هندسة التشييد، بحسب تقرير نقابة المهندسين، إن التحديات التسعة التي تواجه شركات المقاولات تشمل ما يلي:

1- طبيعة المشروعات الحالية التي يتم تنفيذها في مصر.

2- زيادة المنافسة المحلية والعالمية.

3- أزمة السيولة.

4- عجز العمالة الماهرة.

5- ارتفاع أسعار بعض الخامات.

6- السعي الدائم لتحقيق متطلبات صاحب العمل وكسب رضاه.

7- الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة.

8- ندرة بعض المواد الخام المستخدمة في التشييد.

9- وجود قيود على تصدير واستيراد بعض المواد بسبب كورونا.

تكنولوجيا الجيل الرابع

وأشار الدكتور مكي أيضا إلى أن نسبة قليلة من شركات المقاولات المصرية تستعين بتكنولوجيا الجيل الرابع في عملها، فيما لا تزال الغالبية العظمى تعمل بالمعدات التقليدية والتكنولوجيات القديمة، موضحًا أن مؤشرات الأداء تقيس كافة عناصر المشروع، وعلى رأسها حجم العمل في كل فترة زمنية، والتدفقات النقدية، والتكلفة والربح، ومعدلات التنفيذ ومعدلات رضا العملاء، وتتطرق حتى السلامة والصحة المهنية.

وأكد الخبير الهندسي أن تطبيق مؤشرات الأداء، يوفر الوقت ويحسن الأداء ويزيد جودة التنفيذ، ويقلل تكلفة التشغيل، ويزيد الإيرادات، ويمنح الشركة التي تلتزم بها سمعة طيبة في سوق العمل.