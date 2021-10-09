نقابة المهندسين: العاصمة الإدارية نُفذت بأحدث الأساليب

أكد المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، أن العاصمة الإدارية تتميز بموقع جغرافي فريد ويربطها العديد من المحاور المرورية الرئيسية، مثل: طريق «القاهرة- السويس» وطريق «القاهرة- العين السخنة» والطريق الدائري الإقليمي، بالإضافة إلى التخطيط لتنفيذ خط سكة حديد يربط مع شبكة حديد مصر، وتنفيذ مشروع القطار الكهربائي لربط العاصمة الإدارية بالمدن الأخرى وأيضا المونوريل السريع لربط العاصمة بالقاهرة الجديدة ومدينة نصر.

العاصمة الإدارية

وبحسب بيان صادر عن نقابة المهندسين اليوم، أشار حشيش، في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات مؤتمر «العاصمة تتألق.. إنجازات رئيس»، بحضور اللواء أركان حرب شعبان ضاحي عباس المدير التنفيذي للعاصمة الإدارية، إلى أن مشروع العاصمة الإدارية تم الإعلان عنه في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في 13 مارس 2015 لتقام العاصمة على مساحة 170 ألف فدان.

وأضاف حشيش: «أننا نستنتج من ذلك أن العاصمة الإدارية تم تخطيطها وتنفيذها بأحدث الأساليب والوسائل وتم ربطها بشبكة طرق ووسائل مواصلات حديثة لفتح مجالات الاستثمار والتنمية على أرض العاصمة، وبالفعل تتواجد بها العديد من المستثمرين والشركات المصرية والأجنبية، وقد شاهدنا جميعًا الانتهاء من هيكل البرج الأيقونى كأكبر ناطحة سحاب فى أفريقيا، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الأخرى».

وتابع: «لقد شرفت بتصميم والإشراف على تنفيذ بعض المشروعات بالعاصمة، ولعل أهمها مسجد الفتاح العليم والذي يعد أحد مساجد القاهرة ذات الطراز المعماري الإسلامي الحديث والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في 6 يناير 2019 في نفس توقيت افتتاح الكنيسة ميلاد المسيح وهي أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط».

انتصارات أكتوبر

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات العملاقة أُقيمت جميعها بسواعد مهندسي مصر والتى تفخر نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام.

وفي كلمته، أشار اللواء أركان حرب شعبان ضاحي، الرئيس التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن مؤتمر اليوم يأتي في ظل احتفال مصر والمصريين بذكرى حرب أكتوبر المجيدة والتي تحدى فيها جيش مصر كل الصعاب والمستحيلات.

وتابع ضاحي: «القيادة السياسية تقود كتائب تعمل ليل نهار حتى وصلت العاصمة الإدارية الجديدة إلى ما هي عليه الآن ويعدها العالم إعجازًا وملحمة، حيث تعد مساحتها أكبر من محافظة القاهرة كما تعد أيضًا ضعف مساحة باريس ست مرات، نفخر جميعًا كمصريين أن كل من شارك بالعمل في هذه المعجزة العصرية أيادٍ مصرية من مهندسين وعمال ومكاتب استشارية وشركات تحدوا آلة الزمن للانتهاء من كل المشروعات بها».

كما أشار اللواء أركان حرب شعبان ضاحي إلى أن التخطيط العام في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وكل مشروعات التنمية التي تشهدها جميع ربوع الوطن شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا تشرف عليه عقول عسكرية لا تعرف إلا الجودة الكاملة في كل كبيرة وصغيرة، مستشهدًا بما تشهده سيناء الآن، حيث تحظى بالاهتمام الأكبر وكذلك منظومة الأنفاق الجديدة والذي يعد تكلفة أقل نفق ما يقرب من 12 مليار جنيه آخرها نفق أحمد حمدي 2.

وقال «ضاحي» إن العاصمة الإدارية الجديدة روعي في بنيتها التحتية أن تكون مدينة خضراء وذكية وآمنة بها أنظمة تحكم في كل منشأ لاستغلال كل موارد المياه لزيادة المساحات الخضراء، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية عاصمة صديقة للبيئة.

وشدد الرئيس التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة على أن ما تم خلال أربع سنوات عمل يوازي عملًا دائمًا لمدة 16 سنة، وذلك يعود إلى فضل تدريب الكوادر العاملة على أحدث الآلات، منوهًا بأن العاصمة الجديدة تعد قيمة مضافة لمصر وتضم 700000 مواطن، إضافة إلى العمالة غير المباشرة من سائقين وعمال وغيرهم.

وأوضح أنه تم إنشاء 7 جامعات بخلاف المدارس، وأن الاستثمار هو رقم واحد حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك العلمين الجديدة، مختتمًا بأن مبنى البرلمان بالعاصمة يُعد تحفة معمارية وحاز على عدة جوائز وكذلك مبنى مجلس الوزراء.