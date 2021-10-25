«الصحة»: سنلغي التسجيل المسبق لحجز اللقاحات بعد انتهاء قوائم الانتظار

أكد المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون تكنولوجيا المعلومات، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وجَّهت بمضاعفة مراكز اللقاح على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى ما يقارب 2000 مركز لقاح، بالإضافة إلى توافر فرق متنقلة في أماكن تجمعات المواطنين، إذ أن المتنقلة قادرة على تسجيل المواطنين فورا مع وصول الرسالة إليه ويتم تطعيمه على الفور، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.

محافظة القاهرة تمثل 30% من إجمالي طلبات التطعيم

وأضاف «صلاح»، أن تصنيع مصر للقاحات ساعد الوزارة كثيرًا، إذ قام بعمل فرق في توافر جرعات اللقاح للمواطنين، موضحًا أن محافظة القاهرة تمثل 30% من إجمالي طلبات التطعيم، كما أنه من يسجل للحصول على اللقاح تصله رسالة في اليوم التالي مباشرة، وهناك بعض المناطق ما زال بها قائمة انتظار مثل مدينة نصر والقاهرة الجديدة ولكنهم تغلبوا على الإقبال في هذه المناطق بافتتاح مراكز التطعيم الكبرى، وسيتم إلغاء التسجيل المسبق لحجز اللقاحات بعد انتهاء كل قوائم الانتظار.

الوزارة تتأكد من فعالية ومأمونية كل اللقاحات قبل طرحها ومنحها للمواطنين

وأوضح مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل على إيجاد الحلول للمواطنين الذين لم يحصلوا على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، كما أن الوزارة تتأكد من فعالية ومأمونية كل اللقاحات قبل طرحها ومنحها للمواطنين، فضلًا عن أن المواطن الذي حصل على جرعة أولى من نوع معين للقاح كورونا في دولة أخرى، بإمكانه إحضار ما يثبت الأمر ومنحه نفس النوع حال توافره في مصر كجرعة ثانية.

وأردف المهندس أيسم صلاح، أن الوزارة تتعاون مع شركتي جوجل وأبل لإطلاق التطبيق الإلكتروني «جواز السفر الصحي المصري» على الهواتف، مشيرًا إلى أن المواطن سيكون بإمكانه تحميل التطبيق من المتجر ودفع الرسوم الخاصة بالشهادة الورقية للاستفادة منه.