عدوان إسرائيلي على سوريا يستهدف القنيطرة بـ صاروخين

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره العاصمة البريطانية «لندن»، إن طائرة إسرائيلية، استهدفت بصاروخين، قوات الجيش السوري وحلفاءها في القنيطرة الواقعة في جنوب غربي البلاد.

وأوضح «المرصد السوري» على موقعه الإلكتروني، أن طائرة إسرائيلية، استهدفت بصاروخين، مركزين عسكريين لقوات الجيش السوري وحلفائها عند أطراف مدينة البعث وقرية الكروم في محافظة القنيطرة، ما أدى لخسائر مادية، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر البشرية.

10 هجمات من مواقع تنظيم «جبهة النصرة» في منطقة وقف التصعيد بـ إدلب

وفي سياق متصل، قال المركز الروسي للمصالحة، أمس الأحد، إن مسلحين شنوا 10 هجمات من مواقع تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب الواقعة شمال غربي البلاد.

وأوضح المركز الروسي، أنه تم تسجيل 6 هجمات في إدلب، و3 في حلب، وهجوم واحد في اللاذقية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي العراق، انفجرت سيارة ضابط في الشرطة العراقية، أمس الأحد، بعبوة لاصقة شمالي «بغداد» عاصمة البلاد، وقال مصدر أمني عراقي، إن عبوة لاصقة كانت مثبتة في أسفل سيارة مدنية تابعة لضابط برتبة مقدم في شرطة العاصمة وهو معاون ضابط مركز شرطة ضمن مدينة الشعلة.

وأشار المصدر الأمني العراقي، إلى ان انفجار السيارة لم يسفر عن وقوع إصابات واقتصرت الأضرار على السيارة.

من جانبها، تُجري عدد من النساء العراقيات الفائزات في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في 10 أكتوبر الجاري، حراكاً لتأسيس كتلة داخل برلمان البلاد، هي الأولى من نوعها، خاصة بالنساء، بهدف تعزيز مشاركتها في الحكومة المقبلة، وتشريع القوانين الداعمة للمرأة.

وحققت النساء في الانتخابات البرلمانية، نتائج مفاجئة، وحصلت على 79 مقعداً في «مجلس النواب» العراقي، فيما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، ان أرقام الانتخابات التشريعية في العراق، أظهرت، أن عدد الذين ترشحوا لانتخابات 2021 بالمجمل هو 3249 مرشحا، بينهم 963 مرشحة.

وأضافت «سكاي نيوز»، أن قوائم الفائزين، أظهرت أن النساء تمكن من الفوز بـ 57 إلى 58 مقعدا دون الحاجة إلى الاستفادة من نظام الكوتا.

وشهد العراق، في 10 أكتوبر الجاري، أول انتخابات برلمانية مبكرة منذ 2003، وصوت العراقيون لاختيار 329 عضوا يشكلون مجلس النواب، وتنافس في الانتخابات 3249 مرشحا بينهم 950 امرأة، فيما تم تخصيص 25 مقعدا داخل البرلمان للنساء.