هجوم لـ«داعش» يسفر عن مقتل اثنين من الشرطة العراقية وإصابة 7 آخرين

قتل عنصريان اثنان من الشرطة العراقية وأصيب 7 آخرون بجروح في هجوم شنه تنظيم «داعش» الإرهابي على نقطة أمنية في أطراف مدينة «الضلوعية» التابعة لمحافظة صلاح الدين شمال عاصمة البلاد «بغداد».

وقال المقدم علي الجبوري من «شرطة مدينة الضلوعية»، لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن نقطة تابعة للفوج التاسع في شرطة الطوارئ المنتشر في أطراف الضلوعية الشمالية تعرضت لهجوم بنيران قناص من التنظيم الإرهابي.

وأضاف الجبوري، أن عناصر من الشرطة الاتحادية جاءت لتقديم الدعم والاسناد للنقطة التي تعرضت للهجوم، فأطلق عليهم قناص آخر النيران ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة آخر بجروح.

وأشار المقدم علي الجبوري، إلى أن عناصر «داعش» الإرهابي، واصلوا إطلاق النار على النقطة ما أدى إلى إصابة 6 من أفراد شرطة الطوارئ.

من جانبه، قال طبيب في مستشفى الضلوعية-طلب عدم ذكر اسمه- ان المستشفى استقبل 7 مصابين، وحالتهم مستقرة، مشيرا إلى إصابة أحد الجرحى خطيرة.

مقتل ما لا يقل عن 19 مدنيا جراء هجوم مسلح شنه التنظيم الإرهابي في الكونغو الديمقراطية

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، قتل ما لا يقل عن 19 مدنيا، جراء هجوم مسلح شنه تنظيم «داعش» الإرهابي على قرية كاسانزي في إقليم بيني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «واس» السعودية.

وقال كاكولي كالونجا، المسؤول المحلي بإقليم بيني، إن 19 مدنيًا في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، تعرضوا للحرق والتقطيع حتى الموت على يد مسلحين إرهابيين أوغنديين.

وأضاف كالونجا، أن الإرهابيين أضرموا النيران في العديد من المنازل بالمنطقة.