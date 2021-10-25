«تسلا» تعلن تأجيل برنامج «إف.إس.بي 10.3» للقيادة الذاتية

أرجأت شركة «تسلا» الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، أمس الأحد، برنامجها الجديد للقيادة الذاتية، فيما لم تحدد موعدا بعد لإطلاقه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

«ماسك»: ظهور مشكلات خلال الاختبارات النهائية للنسخة التجريبية

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تسلا»، مؤسس «سبيس إكس»، إيلون ماسك، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الشركة قررت تأجيل إطلاق برمجياتها الجديدة للقيادة الذاتية «إف.إس.بي 10.3»، بسبب مشكلات ظهرت خلال الاختبارات النهائية للنسخة التجريبية، مضيفا: «نعود إلى 10.2 مؤقتا».

وأوضح: «يرجى ملاحظة أن هذا أمر متوقع من نسخة تجريبية لبرمجيات».

وكان تم الإعلان، الجمعة الماضية، عن إصدار نظام مساعدة القيادة الجديد لمالكي طرازات تسلا، فيما قالت الشركة الأمريكية، إنه يحتوي على العديد من التحسينات.

وكانت «تسلا» أعلنت، الأربعاء الماضي، عن أرباحها في الربع الثالث من العام الجاري، حيث سجلت 1.62 مليار دولار صافي أرباح، وقالت قناة «سي إن بي سي عربية»، إنها المرة الثانية التي تتجاوز ارباح الشركة، المليار دولار، مقارنة بأرباح بلغت 331 مليون دولار في الربع الثالث من العام الماضي 2020.

وكان بنك «مورجان ستانلي» الأمريكي، قال في تحليل، إن ماسك، أغنى رجل في العالم حالياً، مهيأ لأن يكون التريليونير الأول في التاريخ، وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية،إن السبب الرئيس وراء توقعات البنك، هو أداء شركة «سبيس إكس» لبحوث الفضاء، والتي أسسها ماسك في العام الماضي 2002، وحققت الشركة أداء جيداً في ما يتعلق بالصواريخ الفضائية، ومركبات الإطلاق، والبنية التحتية للمهام الفضائية.

وقالت صحيفة «البيان» الإماراتية، إن من المعروف أن الجزء الأكبر من ثروة إيلون ماسك الشخصية، التي تبلغ 241 مليار دولار، قد تحقق من أرباح شركة «تسلا موتورز» لإنتاج السيارات الكهربائية.