«تسلا» تفتح أبواب أول مصنع لها في ألمانيا أمام الزوار

افتتحت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية مصنعها الأول في ألمانيا بالقرب من مدينة برلين، إذ استضافت آلاف الزوار الألمانيين بعد أن كانوا معارضين لموقع المصنع.

ولم يستطع المصنع البدء في إنتاج السيارات إلا بعد حصول إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، على موافقة وزارة البيئة الألمانية في 14 أكتوبر.

الرئيس التنفيذى لشركة تسلا: يجرى إنتاج 10 آلاف سيارة أسبوعيًا

ويأمل «ماسك» أن يبدأ في إنتاج السيارات خلال شهر نوفمبر المقبل أو ديسمبر بحد أقصى، قائلا إنه يجرى إنتاج 10 آلاف سيارة أسبوعيًا، موضحًا أنه في الوقت الحالي لا يمكنه أن ينتج سوى 5 آلاف سيارة فقط أسبوعيًا، ولكن يأمل في أن يرتفع الإنتاج إلى 10 آلاف سيارة أسبوعيًا.

وأضاف أن المصنع سوف ينتج سنويًا نحو 500 ألف سيارة كهربائية، إذا كانت الظروف تسمح لذلك، وهذا يعتمد على حدة أزمة الرقائق الإلكترونية.

ومن المقرر، أن تنتج سيارات تسلا من طراز موديلY في البداية خلال نوفمبر المقبل أو ديسمبر، إذ أوضح «ماسك» أن السيارات ستستخدم بطاريات من مصنع الصين لحين اكتمال مصنع البطاريات في ألمانيا.

«تسلا» تقدم خططًا لاستثمار 5 مليارات يورو في مصنع للبطاريات الكهربائية

كما قدمت الشركة خططًا لاستثمار 5 مليارات يورو في مصنع للبطاريات الكهربائية بسعة 50 جيجا واط \ ساعة بجوار المصنع، متجاوزًا موقع فولكس فاجن الألمانية الذي يبلغ طاقته 40 جيجا واط \ ساعة.

ويواجه موقع المصنع الألماني الذى أنشأه إيلون ماسك خلال الفترة الراهنة تحديات كبيرة أهمها عدم إرضاء السكان المحليين عن موقعه بحجة أنه يلوث مياه الشرب كما قال «مانو هوير» الذي قاد احتجاج السكان، بحسب تصريحاته لمجلة Automotive News، مضيفا: «أود أن أقول لإيلون ماسك أن يتوقف عن تصنيع السيارات الكهربائية بل أن يطير إلى المريخ، إنه يلوث مياه الشرب».