حكاية «مصطفى» وفتاة بـ«فيس بوك».. طلبها للزواج فورطته في جريمة قتل زوجها

صورة فتاة حسناء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جذبت شابًا عشرينيًا سعى للتعرف على صاحبتها، وهو الأمر الذي نجح فيه واستطاع أن يوقع الفتاة في شباكه ونشأت بينهما قصة حب، الشاب «مصطفى» يقيم بالجيزة والفتاة في الإسكندرية، وعندما طلب منها أن يلتقيان قبل أن يتقدم لخطبتها تهربت منه عدة أيام؛ بزعم أن أسرتها تشدد عليها في الخروج ثم عادت برواية صادمة للشاب عندما أخبرته أنها متزوجة من شاب أُجبرت على الزواج منه بعدما اغتصبها.

التخلص من الزوج

رواية فتاة الاسكندرية ألهبت صدر صديقها بعدما فُتن بصورها على فيسبوك وظل يحاصرها بكل الطرق من أجل مقابلته، فكانت تتهرب منه حتى لا يعرف حقيقتها فهي ليست الفتاة صاحبة الصورة الجميلة، وأنها أخذت تلك الصورة من على منصات التواصل الاجتماعي وفي الغالب لفتاة «موديل» تحمل جنسية دولة أجنبية، وبخطة شيطانية استطاعت استثمار علاقتها بصديقها فعرضت عليه التخلص من زوجها ليخلو لهما الجو ويتزوجان فوافقها، بحسب تحريات المباحث.

مخطط وحبكة الجريمة

أكملت فتاة الإسكندرية حبكة روايتها وأخبرت الشاب، بأن صديقة مقربة منها ستقابله في منزل الزوجية بقرية أحمد عرابي بالعامرية وتفتح له الباب وتعطي له السكين الذي يستخدمه في قتل زوجها؛ لأنها لا ترغب في مقابلته حتى لا يتبعها زوجها، وبتصرف متهور وافق وهو لم يدرك خديعة حبيبته، وتوجه في الموعد لإتمام الخطة وحصل على السكين من صديقته، التي لم يستطع التعرف عليها لأنهما لم يتقابلا يومًا ما، ونفذ جريمته وقتل زوجها.

خداع فتاة الاسكندرية لصديقها وجيرانها

ولم تقف خطة فتاة الإسكندرية عند مقتل زوجها فقط، بل ظلت تصرخ وهي مقيدة داخل منزلها، الأمر الذي تسبب في فزع جيرانها الذين حضروا لنجدتها، وشاهدوا زوجها «محمد .م» 35 سنة جثة هامدة والدماء تسيل بجانب جثمانه، فأبلغوا الشرطة بالواقعة، وادعت الفتاة أن مجهولين طرقوا باب شقتها فجرًا وقيدوها وقتلوا زوجها وفروا هاربين.

فيما بينت تحريات المباحث كذب رواية الفتاة وأنها العقل المدبر للجريمة بمعاونة صديقها، الذي اكتشف أنه وقع ضحية خداع صديقته بعد القبض عليه من منزله في محافظة الجيزة.

قاضي المعارضات، جدد حبس فتاة الإسكندرية وصديقها اليوم لمدة 15 يومًا، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.