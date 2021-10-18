قصة حب بدأت صدفة وانتهت بعقد زواج «مزور».. «بدور» تكتشف خدعة زوجها بعد حملها

بالصدفة تقابلت «بدور» مع أحد الأشخاص وشاءت الظروف أن تجمعهما علاقة حب، وحينها طلب منها أن يقابل أسرتها حتى يتقدم لها، وحددت له ميعاد مع أسرتها، وطلب يدها للزواج ووافقت الأسرة، وأحضر مأذونًا وتمت مراسم الزواج في جو عائلي ودون حضور كثير من المعازيم بالجيزة.

الزوجة تخبر زوجها بحملها وتتفاجأ برد صادم

شهور قليلة من الزواج، واكتشفت الزوجة أنها حامل في الشهر الرابع وراحت لتزف الخبر السعيد للأب المستقبلي، مستغلة فرصة أنهما سيخرجان في ذلك اليوم لتناول وجبة العشاء خارج المنزل.

وأثناء تناولهما وجبة العشاء، ولم تكمل الزوجة حديثها حتى تفاجأت بملامح وجهه قد تغيرت، وبدأ الغضب واضحًا عليه، طالبًا منها أن تجهض الطفل، فرفضت بشدة، ليقوم بطردها من المنزل والتعدي عليها بالشتائم والسب.

الزوجة تكتشف تزوير وثيقة الزواج

في ذلك التوقيت كانت «بدور» قد قررت أن تقيم دعوى نفقة ضد الزوج، فتوجهت إلى محكمة الأسرة وقدمت صورة من وثيقة زواجهما، لتكتشف أن الوثيقة مزورة وليس هناك ما يثبتها في السجلات بعد مرور نحو 7 شهور على الزواج، فتوجهت إلى قسم الشرطة وقامت بتحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المحكمة تعاقب المتهم بالسجن 5 سنوات

وقضت الدائرة 30 بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، بسجن المتهم بتزوير وثيقة زواجه من المدعوة «بدور.أنور»، 5 سنوات على.

وبعد صدور حكم المحكمة بسجن المتهم 5 سنوات، عبرت الزوجة «بدور أنور»، عن سعادتها وعودة حقها من ذلك الشخص الذي تزوجها بعقد «مزوّر».

وقال «بدور» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سعيدة بحكم المحكمة وعودة حقها، وأنها ستتمكن أخيرًا من إصدار شهادة ميلاد لطفلتها الصغيرة ريتاج.