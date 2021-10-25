الأرصاد: طقس خريفي معتدل وأجواء مستقرة على كافة الأنحاء (صور)

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، إن الطقس اليوم يشهد أجواء مستقرة على كافة الأنحاء، ليسود طقس خريفي معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة.

تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 27 18

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 27 19

طنطا 27 18

شبين الكوم 27 18

دمنهور 26 19

بلطيم 26 19

مطروح 24 18

السلوم 25 15

سيوة 27 14

بورسعيد 27 20

دمياط 26 20

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 18

الإسماعيلية 27 17

السويس 27 18

العريش 26 20

رفح 26 20

رأس سدر 27 19

نخل 25 13

نويبع 30 23

طابا 26 20

كاترين 24 10

الطور 27 21

شرم الشيخ 29 23

الغردقة 29 22

مرسى علم 28 22

الفيوم 28 19

بني سويف 28 19

المنيا 28 18

أسيوط 29 18

سوهاج 30 18

قنا 32 19

الأقصر 33 20

أسوان 33 21

إدفو 34 21

أبو سمبل 33 20

الوادي الجديد 31 20

شلاتين 31 20

أبو رماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 21.