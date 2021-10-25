أشهر 10 معالم سياحية داخل محمية رأس محمد في شرم الشيخ

تعد محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء، من أهم المعالم السياحية في العالم، لكونها ثاني أكبر محمية طبيعية في العالم بعد استراليا، وأعلنت كمحمية طبيعية عام 1983، وتتبع المحمية مدينة شرم الشيخ وتضم مناطق عالمية تاريخية ودينية فريدة من نوعها.

المحمية لها مدخل وحيد على الرغم من مساحتها الكبيرة التي تمتد لأكثر من 480 كيلو متر مربع، وهي قبلة السائحين من كل مكان، ولا يخل برنامجا سياحيا من زيارة المحمية والاستماع لشرح من مسئولي المحميات الطبيعية بالمحافظة، وتمتلك كنوزا حقيقية تسعد كل من يزورها.

تطوير محمية رأس محمد

وقال الدكتور محمد قطب مدير محميات جنوب سيناء السابق، إنه جرى تطوير منطقة مدخل المحمية، بإنشاء بوابة جديدة ذات تصميم بيئي مميز يليق بالمحمية التي تعتبر من أهم المحميات البحرية على مستوى العالم، مشيرا إلى تطوير مجموعة من الشواطئ وتزويدها بخدمات أساسية مثل المظلات ودورات المياه البيئية، وكذلك تطوير مناطق المانجروف ومواقع التخييم الرئيسية بالمحمية، إضافة إلى تحديد وتطوير مسارات الزيارة الرئيسية ومناطق انتظار السيارات.

تعرف علي البحيرة المشهورة برأس محمد

من أهم المعالم في محمية رأس محمد هي البحيرة المسحورة، وسميت بهذا الاسم لعدة أسباب أولها أن لون المياه يتغير بشكل مستمر طوال اليوم، ويقال أن المياه يتغير لونها 7 مرات في اليوم الواحد، كما أن البحيرة تحتوي على نسبة عالية من المعادن المختلفة القادرة على علاج العديد من الأمراض الروماتيزمية وغيرها مما أكسب البحيرة قدرة علاجية عالية فأصبحت مقصدا للمرضى من جميع أنحاء العالم، ويطلق عليها البدو بحيرة «التمني».

تمتاز البحيرة بمشهد ساحر حيث يمكن مشاهدة الشعب المرجانية والأسماك الملونة وكأنها حديقة ملونة كما تستطيع ممارسة رياضة الغطس والتزلج، وتحتوي البحيرة على حفريات يعود تاريخها إلى ملايين السنين كما تضم عدد لا يحصى من الكهوف البحرية وتتمتع برمال فريدة ومتنوعة.

أهم المعالم السياحية في محمية رأس محمد

１- البوابة الحجرية في مدخل المحمية .

２- أشجار المانجروف.

３- شق الزلزال.

４- طيور العقاب والقطا.

５- الكثبان الرملية والأعشاب.

６- مركز الزوار.

７- ملتقي البحرين.

８- التليسكوب.

９- الخليج الخفي.

１０- شاطئ اليولاندا.