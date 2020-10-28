البيئة تصدر قرار بإغلاق محمية رأس محمد بالكامل أمام الزوار لمدة 5 أيام

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أصدرت قرارًا مساء أمس بغلق محمية رأس محمد بالكامل، أمام الزوار والسائحين، ومنع أنشطة الغوص والسنوركلينج، لحين انتهاء أعمال المسح وتقييم الخطر بالمنطقة.

ونفى محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الأربعاء، ما تردد حول وفاة الطفل ابن السائحة الأوكرانية داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي متأثرًا بإصابته، مؤكدًا أن الحالة الصحية للمصابين الثلاثة مستقرة ويتلقون العلاج بالمستشفى، تحت إشراف فريق طبي على أعلى مستوى، وأنه يتابع حالتهم الصحية باستمرار.

وأوضح المحافظ أن هذا الحادث تكرر في عدة دول حول العالم، ولا يؤثر على الوضع السياحي، خاصة أن هجمات القرش حادث عارض، مطالبًا بعدم نشر أخبار غير دقيقة حول الحادث.

في سياق متصل قال مصدر بقطاع حماية الطبيعة، إنه جاري عمليات المسح لتقييم الخطر بمحمية رأس محمد عقب هجوم القرش على ثلاثة أشخاص منذ ثلاث أيام.

وأكد أنه جرى رصد القرش "الاوشيانك" بمنطقة الشارك ريف موقع الحادث، ولذا صدر قرار بغلق المحمية بالكامل لحين انتهاء أعمال تقييم الخطر الموجود علي البشر.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن وزارة البيئة من المرجح أن تقرر مواجهة خطر القرش "الاوشيانك" بعدة وسائل لحماية الإنسان، ومن بين الخيارات القيام بعمليات اصطياد للقرش "الاوشيانك " أو وضع شراك لمنع دخوله المحمية.

وكان اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى بلاغًا من شرطة المسطحات بشرم الشيخ، يفيد تعرض ثلاثة أشخاص لهجوم من قبل أسماك القرش الساعة الخامس مساءً، خلال الغوص في منطقة تابعة لمحمية رأس محمد.

وعلي الفور جرى الدفع بأربع سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وقررت النيابة أخذ عينات من أنسجة المصابين، وإرسالها للمعمل الجنائي لتحديد نوع القرش المتسبب في الهجوم.