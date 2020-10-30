وزنه 100 كيلو.. مواصفات القرش الذي هاجم السياح في محمية رأس محمد

قال الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن القرش الأوشيانك، المتهم الأول في حادث الهجوم على 3 أشخاص في منطقة شارك ريف بمحمية رأس محمد، لم يتم رصده خلال الـ48 ساعة الماضية، مؤكدا أنه جري رصده في المنطقة عقب الحادث، وظل مدة يومين بها.

وأكد "سالم" أن عمليات المسح والرصد مستمرة في المحمية، حتي يقيم الخطر، وتحدد طرق ردعه ومواجهته، مشيرا إلي أن البيئة أصدرت قرارا بغلق المحمية وبعض المواقع كإجراء احترازي، منعا لتكرار الهجمات، وجرى غلق الجزء الجنوبي من المحمية، وبعص سواحل شرم الشيخ، ومنطقة مضيق تيران.

وأشار رئيس قطاع حماية الطبيعة، إلى أن القرش الأوشيانك، المسؤول بنسبة كبيرة عن الهجوم؛ إذ جرى متابعة سلوكة عقب الحادث، وتبين أنه عدائي، وحاول قبل ذلك الهجوم على أشخاص.

وأضاف الدكتور محمد سالم، أن هذا القرش يتمتع بصفات كثيرة، أهمها الانجذاب إلى الأصوات بسرعة، ويأتي إلى مكان الصوت خلال دقائق حتي لو علي بعد مسافات، إلى جانب طوله، الذي يزيد في بعض الأحيان عن مترين، وسلوكه العدائي تجاه فريسته، ولونه رمادي، ووزنه يقترب من 100 كيلو جرام.