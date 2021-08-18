ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم النصب على راغبي السغر

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل خارج البلاد، والاستيلاء على أموالهم زاعمين قدرتهم على تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بموجب عقود عمل وهمية ومستندات مزورة، وذلك من خلال شركة سياحية وهمية «غير مرخصة» كائنة بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، وقيامهم بإتخاذها وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى والترويج له على شبكة الإنترنت.

وأضافت المعلومات و التحريات أن الـ 3 أشخاص اعتادوا تغيير مكان الشركة الوهمية للحيلولة دون ضبطهم، و تمكنوا جراء ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة جرى ضبطهم، وأثناء تفتيشهم وتفتيش مقر الشركة عُثر على (87 طلب الحصول على تأشيرة دخول لدول أجنبية بعضها خالي ومعدة للتزوير- 62 عقد عمل باللغة الأجنبية خالى البيانات ومنسوب لشركات بدول أجنبية ممهورين بخاتم لجهة أجنبية «مزورين بالكامل»- 2 أكلاشيه باسم شركتي سياحة، دفتر استلام نقدية بلغت جملة الأموال المحصلة به 250 ألف جنيه، كمية من المستندات الخاصة براغبى السفر- 4 هواتف محمولة- جهاز حاسب آلي محمول «لاب توب- مبلغ مالي»).

وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين احتوائها على الدلائل التي تؤكد نشاطهم الإجرامى، و بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، إذ أمكن الاستدلال على عدد (12) شخصًا من ضحاياهم، وبسؤالهم قرروا قيام المتهمين بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.